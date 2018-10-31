31.10.2018 15:46

Из работ студентов стало ясно, как они видят демократию (ФОТО)

Конкурс молодежных эссе «Участие молодежи в развитии местной демократии: практические инициативы и видения» прошел в Харькове.



city.kharkov.ua

Конкурс прошел в рамках Европейской недели местной демократии. Его провели Харьковский городской совет совместно с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина и Харьковским национальным университетом городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.



На конкурс было подано около 40 работ, в которых молодые люди описывали свое видение развития демократии в Харькове. Как сообщила начальник отдела развития международных связей и евроинтеграции Департамента международного сотрудничества Татьяна Варенко, работы при оценивании максимально могли получить 50 баллов. Больше всего – по 15 баллов - давалось за практичность предлагаемых решений, а также четкое видение того, как их реализовать. Также оценивались оригинальность, креативность, последовательность изложения мысли. По итогам конкурса, жюри в составе представителей городского совета, вузов, Молодежного совета при Харьковском городском голове выбрали победителей.



Сегодня, 31 октября, в Харьковском городском совете директор Департамента международного сотрудничества Виктор Рудь и члены жюри вручили победителям соответствующие сертификаты. Первое место на конкурсе эссе заняла Анна Горбачева, второе – Кирилл Храмов, а третье – Александра Александрова.



Анна Горбачева учится на третьем курсе Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды и проходит стажировку в Департаменте международного сотрудничества по американской программе. В своем эссе девушка предложила развивать волонтерское движение и проводить работу с детьми по воспитанию у них патриотизма. О том, что она подала работу на конкурс, в департаменте не знали.



«Я была очень рада, что есть такая возможность высказать свое мнение и предложить решения. Надеюсь, что как победитель буду воплощать свои идеи в жизнь. Я училась в США и заметила, что у них очень большой дух патриотизма. У меня в школе было не так, поэтому предложила проводить обязательную воспитательную работу в университетах и школах. Очень хочу менять Харьков и всю Украину к лучшему», - рассказала Анна Горбачева.



Теперь, как победитель конкурса, она получила возможность пройти стажировку еще и в Молодежном совете при Харьковском городском голове.



Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская отметила, что это был первый такой конкурс молодежных эссе в рамках Европейской недели местной демократии. Его планируют популяризировать и сделать традиционным, чтобы как можно больше студентов принимали в нем участие и предлагали свое видение развития Харькова.



«Молодежь нужно больше привлекать к вопросам европеизации, демократии, сейчас эта тема очень актуальна. Появился бюджет участия, молодые люди стали более инициативными. Нет необходимости рассказывать им, как должны проходить процессы в демократическом обществе, они сами говорят о своем видении и о том, как могли бы на эти процессы влиять», - отметила заместитель директора департамента.



Напомним, что Европейская неделя местной демократии проходила в Харькове с 15 по 21 октября под эгидой Совета Европы. В ее рамках прошел концерт в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н.В. Лысенко, социальная экскурсия для школьников, конкурс молодежных эссе, встреча со студентами и пр. В 2017 и 2016 годах за проведение Недели демократии Харьков был удостоен наивысшей награды «Город 12 звезд».