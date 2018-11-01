01.11.2018 17:19

Социальных работников Слободского района поздравили с предстоящим праздником

Представители райадминистрации и депутаты выразили благодарность за огромный труд сотрудникам социальной сферы.



city.kharkov.ua

Представители райадминистрации и депутаты выразили благодарность за огромный труд сотрудникам районного управления труда и социальной защиты, Центра социальных служб для детей, семьи и молодежи, Территориального центра предоставления социальных услуг и районного управления Пенсионного фонда Украины.



Заместитель председателя Администрации Слободского района по организационным вопросам Светлана Лещенко пожелала им здоровья, крепости духа, мира и семейного благополучия.



«Труд социальных работников поистине благородный, ведь тратить каждый день собственные силы для повышения благосостояния людей и восстановления социальной справедливости в обществе не так просто, как кажется. Рассматривать каждого человека как личность, принимать чужую правду жизни и не осуждать, в любой ситуации оставаться неравнодушным и пытаться помочь - это тяжелая работа. Я хочу искренние поблагодарить вас за тот огромный труд, который выполняют все социальные работники Слободского района», - сказала Светлана Лещенко.



За высокий профессионализм и вклад в развитие социальной сферы лучшим социальным работникам вручили благодарности, почетные грамоты и подарки.



На церемонии награждения выступили хореографический коллектив эстрадного танца «Конфети» Центра детского и юношеского творчества Слободского района, ансамбль вокалистов «Новые люди», детские и юношеские коллективы Детской школы искусств № 5 им. И.О. Дунаевского.



Справка. День работника социальной сферы, установленный Указом Президента Украины в 1999 году, отмечается в первое воскресенье ноября. Объектом внимания социальных служб являются участники и инвалиды Второй мировой войны, участники локальных войн, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, малообеспеченные граждане, люди с инвалидностью, матери-одиночки, пенсионеры, а также временно перемещенные лица из зоны проведения АТО, участники АТО и члены их семей, члены семей погибших и др.