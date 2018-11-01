Главная Новости Общество Социальных работников Слободского района поздравили с предстоящим праздником
01.11.2018  17:19   

Социальных работников Слободского района поздравили с предстоящим праздником

Представители райадминистрации и депутаты выразили благодарность за огромный труд сотрудникам социальной сферы.


city.kharkov.ua

Представители райадминистрации и депутаты выразили благодарность за огромный труд сотрудникам районного управления труда и социальной защиты, Центра социальных служб для детей, семьи и молодежи, Территориального центра предоставления социальных услуг и районного управления Пенсионного фонда Украины.

Заместитель председателя Администрации Слободского района по организационным вопросам Светлана Лещенко пожелала им здоровья, крепости духа, мира и семейного благополучия.

«Труд социальных работников поистине благородный, ведь тратить каждый день собственные силы для повышения благосостояния людей и восстановления социальной справедливости в обществе не так просто, как кажется. Рассматривать каждого человека как личность, принимать чужую правду жизни и не осуждать, в любой ситуации оставаться неравнодушным и пытаться помочь - это тяжелая работа. Я хочу искренние поблагодарить вас за тот огромный труд, который выполняют все социальные работники Слободского района», - сказала Светлана Лещенко.

За высокий профессионализм и вклад в развитие социальной сферы лучшим социальным работникам вручили благодарности, почетные грамоты и подарки.

На церемонии награждения выступили хореографический коллектив эстрадного танца «Конфети» Центра детского и юношеского творчества Слободского района, ансамбль вокалистов «Новые люди», детские и юношеские коллективы Детской школы искусств № 5 им. И.О. Дунаевского.

Справка. День работника социальной сферы, установленный Указом Президента Украины в 1999 году, отмечается в первое воскресенье ноября. Объектом внимания социальных служб являются участники и инвалиды Второй мировой войны, участники  локальных войн,  ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС,  малообеспеченные граждане, люди с инвалидностью, матери-одиночки, пенсионеры, а также временно перемещенные лица из зоны проведения АТО, участники АТО и члены их семей, члены семей погибших и др.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, социальные работники, харьков, слободской район
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.10 Власть Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Александра Харченко 26.10 Власть Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Почетного гражданина города Харькова Юрия Златкина 25.10 Власть Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Михаила Пилипчука
 
 

Видео

В 153-й харьковской школе подсчитывают первые результаты результаты от энергоэффективных технологий
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 