Как животные харьковского зоопарка радовались Хэллоуину (ВИДЕО, ФОТО)

Главный атрибут праздника – тыква – стал сладким дополнением в меню обитателей харьковского зоопарка.
Оценить мастерство вырезания забавных или страшных рожиц они не могли, а вот попробовать на вкус – с удовольствием, отметила пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.
Поэтому тыквы стали праздничным угощением для питомцев.
Особенно тыкву любят слоны, медведи и бегемот. Тенди даже пыталась съесть тыкву целиком, а гималайские медведи сразу же утащили угощение в зимнее помещение и там украдкой съели.
Бурый медведь Вася и еноты отличились нестандартным подходом. Мишка предпочел разбирать гору тыкв, как своеобразную пирамидку, проявляя ловкость и аккуратность. А еноты из отверстий в тыкве вынимали сочную мякоть. Как оказалось, их интересовали тыквенные семечки.
Бегемот и обезьянки получили целые праздничные корзинки в виде тыквы с начинкой из яблок, груш, моркови, веточек облепихи. А вот тигр и львы остались равнодушны к тыкве, как к корму, зато оценили возможности игры с ней, катая как мячик.
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