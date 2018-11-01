01.11.2018 18:29

Как животные харьковского зоопарка радовались Хэллоуину (ВИДЕО, ФОТО)

Главный атрибут праздника – тыква – стал сладким дополнением в меню обитателей харьковского зоопарка.



// zoo.kharkov.ua

Оценить мастерство вырезания забавных или страшных рожиц они не могли, а вот попробовать на вкус – с удовольствием, отметила пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.

Поэтому тыквы стали праздничным угощением для питомцев.

Особенно тыкву любят слоны, медведи и бегемот. Тенди даже пыталась съесть тыкву целиком, а гималайские медведи сразу же утащили угощение в зимнее помещение и там украдкой съели.

Бурый медведь Вася и еноты отличились нестандартным подходом. Мишка предпочел разбирать гору тыкв, как своеобразную пирамидку, проявляя ловкость и аккуратность. А еноты из отверстий в тыкве вынимали сочную мякоть. Как оказалось, их интересовали тыквенные семечки.

Бегемот и обезьянки получили целые праздничные корзинки в виде тыквы с начинкой из яблок, груш, моркови, веточек облепихи. А вот тигр и львы остались равнодушны к тыкве, как к корму, зато оценили возможности игры с ней, катая как мячик.