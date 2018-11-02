02.11.2018 08:25

Холодногорский район: среди спасателей проведены специальные занятия по изучению тактико-технических характеристик и пожарно-спасательного оборудования (ФОТО)

1 ноября на базе 6-й Государственной пожарно-спасательной части Холодногорского района. Харькова прошло занятие по изучению тактико-технических характеристик и пожарно-спасательного оборудования, которое находится на базе АЦ-4-60 «МАЗ». В мероприятии принял участие руководящий состав подразделений.



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Целью занятия было приобретения и совершенствования спасателями навыков применения современного аварийно-спасательного оборудования, находящегося на базе АЦ-4-60 «МАЗ».

Во время теоретической части присутствуют изучили строение аварийно-спасательного автомобиля и специальное вооружение, находящихся на его базе, а именно: гидравлические ножницы «Holmatro», аварийно-спасательный инструмент «Хулиган» ,; бензопила «Stihl»; портативный плавающий насос PH Poseidon BS тому подобное.

После этого пожарные смогли увидеть практическое применение аварийно-спасательного снаряжения.

Подобные мероприятия позволяют спасателями совершенствовать ежедневную работу по спасению людей и имущества.