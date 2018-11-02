В Харьковской исправительной колонии №43 состоялся не обычный концерт (ФОТО)

В исполнении ВИА прозвучали авторские стихи и песни по особенной литературно-музыкальной программе.
1 ноября 2018 государственное учреждение «Харьковская исправительная колония (№43)» посетили заместитель руководителя Харьковского областного союза ветеранов Афганистана Таисия Алексеева и вокально-инструментальный ансамбль.
Коллектив провел для осужденных благотворительный концерт, который состоял из собственной литературно-музыкальной программы, во время которой звучали авторские стихи и песни.
Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, подобные мероприятия положительно влияют на социально-воспитательную работу с осужденными и подготовку их к жизни на свободе.
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Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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