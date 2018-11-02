Главная Новости Общество В Харьковской исправительной колонии №43 состоялся не обычный концерт (ФОТО)
02.11.2018  08:46   

В Харьковской исправительной колонии №43 состоялся не обычный концерт (ФОТО)

В исполнении ВИА прозвучали авторские стихи и песни по особенной литературно-музыкальной программе.


// facebook

1 ноября 2018 государственное учреждение «Харьковская исправительная колония (№43)» посетили заместитель руководителя Харьковского областного союза ветеранов Афганистана Таисия Алексеева и вокально-инструментальный ансамбль.

Коллектив провел для осужденных благотворительный концерт, который состоял из собственной литературно-музыкальной программы, во время которой звучали авторские стихи и песни.

Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, подобные мероприятия положительно влияют на социально-воспитательную работу с осужденными и подготовку их к жизни на свободе.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения угол. наказаний
 Тэги:  концерт, колония, ветеран, харьков, афганистан
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.10 Общество Харьковских ветеранов налоговой службы поздравили с праздником (ФОТО) 25.10 Культура и Туризм Оперу, джаз и народную музыку соединили в уникальной программе ХНАТОБа 23.10 Общество Самые юные воздушные гимнасты из Харькова собирают средства для онкобольных детей
 
 

Видео

В 153-й харьковской школе подсчитывают первые результаты результаты от энергоэффективных технологий
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 