Главная Новости Общество Чесноком и луком, сразу после встречи хеллоуина, начали изгонять ОРЗ в холодногорской исправительной колонии (ФОТО)
02.11.2018  13:55   

Чесноком и луком, сразу после встречи хеллоуина, начали изгонять ОРЗ в холодногорской исправительной колонии (ФОТО)

С 1 ноября 2018 в магазине для осужденных государственного учреждения «Холодногорская исправительная колония (№18)» начата реализация продуктов с высоким содержанием фитонцидов и витаминов.


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С целью предупреждения возникновения и распространения случаев гиповитаминоза С, заболевания гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями среди осужденных, магазин учреждения обеспечены продуктами с высоким содержанием фитонцидов, а именно луком и чесноком.

Также осужденные имеют возможность приобрести аскорбиновую кислоту.

«В осенне-зимний период, прием в пищу продуктов с высоким содержанием витаминов значительно повышает иммунитет и улучшает эпидемиологическое состояние в учреждении», - отметил первый заместитель начальника учреждения майор внутренней службы Денис Корсаков.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения угол. наказаний
 Тэги:  фитонцид, харьков, колония, холодногорская, №18, лук, лечение
 
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