02.11.2018 19:41

В парке Любви высадили 60 берез и кленов

Экологическая акция по высадке деревьев прошла 2 ноября в парке Любви в Слободском районе.



// city.kharkov.ua

В акции приняли участие более 50 человек – представители райадминистрации, воспитанники Детской юношеской школы ХЗТД, сотрудники Слободского филиала КП «Харьковзеленстрой», районного управления образования, Слободской районной организации «Союз ветеранов АТО», а также жители района.

Собравшиеся убрали территорию парка и близлежащих домов от мусора и листвы, а также высадили 60 берез и кленов. В частности, молодые деревья посадили между жилыми домами по ул. Плехановской, 42, 42-а, 50 и ул. Молочной, 11. Также к работе была привлечена спецтехника: поливочная машина и трактор с погрузчиком.



Председатель Администрации Слободского района Вячеслав Ильенко поблагодарил участников экологической акции за помощь в благоустройстве района.



«Харьков всегда был одним из самых зеленых городов Украины, и мы хотим видеть его таким и в будущем. Благодаря сегодняшней акции в нашем городе стало деревьев больше. Останавливаться на этом мы не собираемся, подобные мероприятия будем проводить и в дальнейшем», - отметил Вячеслав Ильенко.