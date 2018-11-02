Главная Новости Общество В парке Любви высадили 60 берез и кленов
02.11.2018  19:41   

В парке Любви высадили 60 берез и кленов

Экологическая акция по высадке деревьев прошла 2 ноября в парке Любви в Слободском районе.


// city.kharkov.ua

В акции приняли участие более 50 человек –  представители райадминистрации, воспитанники Детской юношеской школы ХЗТД, сотрудники Слободского филиала КП «Харьковзеленстрой», районного управления образования, Слободской районной организации «Союз ветеранов АТО», а также жители района. 

Собравшиеся убрали территорию парка и близлежащих домов от мусора и листвы, а также высадили 60 берез и кленов. В частности, молодые деревья посадили между жилыми домами по ул. Плехановской, 42, 42-а, 50 и ул. Молочной, 11. Также к работе была привлечена спецтехника: поливочная машина и трактор с погрузчиком.

Председатель Администрации Слободского района Вячеслав Ильенко поблагодарил участников экологической акции за помощь в благоустройстве района.

«Харьков всегда был одним из самых зеленых городов Украины, и мы хотим видеть его таким и в будущем. Благодаря сегодняшней акции в нашем городе стало деревьев больше. Останавливаться на этом мы не собираемся, подобные мероприятия будем проводить и в дальнейшем», - отметил Вячеслав Ильенко.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  высадка деревьев, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.06 ЖКХ В центре города поселились добрые гномы   17.11 ЖКХ В районе стадиона «Металлист» высаживали молодые деревья 10.03 ЖКХ В парке Победы высадили липовую аллею
 
 

Видео

В 153-й харьковской школе подсчитывают первые результаты результаты от энергоэффективных технологий
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 