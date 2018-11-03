03.11.2018 09:40

Дмитриевская поминальная суббота 3 ноября 2018

Семейный день. 4 дела, которые стоит сделать каждому



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В 2018 году этот день приходится на 3 ноября. Дмитриевская суббота - это последний поминальный день в году, когда поминали умерших предков.

История возникновения Родительских суббот

Празднование Родительской субботы тесно связано с апостольским преданием. Об этом свидетельствует подтверждение в церковном уставе, которое относится к V веку н.э. Православные с древних времен выделяли особые дни для поминовения. В них верующие массово посещали на кладбищах могилы родных и близких

Дмитриевская родительская суббота: История праздника

Традиция поминовения усопших в субботу перед днем ​​памяти великомученика Димитрия Солунского была установлена ​​князем Дмитрием Донским после битвы на Куликовом поле. Куликовская битва завершилась в день Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября 1380, после чего князь Димитрий Иоаннович посетил Троице-Сергиеву лавру. В Троицкой обители сделали поминовения православных воинов, павших в Куликовской битве, заупокойным богослужением и общей трапезой.

Архиепископ Димитрий считал, что Дмитриевская родительская суббота заменила собой языческие тризны, существовавшие ранее у славян. Тризна - это часть языческого погребального обряда у восточных славян, которая состояла из песен, танцев, пиршества и военных соревнований в честь покойного. Тризна происходила рядом с местом захоронения после сожжения покойника. Позже этот термин употребляется как синоним обряда "поминок".

Дмитриевская родительская суббота: Традиции этого дня

С начала XX века Дмитровскую субботу праздновали очень торжественно: ходили на могилы своих усопших родственников и служили здесь панихиды, устраивали богатые подношения церковнослужителям. Женщины голосили на могилах родителей и ближайших родственников.

В субботу перед Дмитриевым днем ​​на Руси справляли "прощальные поминки" по усопшим. Дмитриевская неделя называется родительской, дедовой. В Литве и Беларуси этот день назывался "пиром козла", где всем заправлял козляр, гуслях, жрец и поэт.

На Дмитровском субботу было принято печь обрядовые пироги, относить их на могилы и оставлять для душ усопших.

В ночь на субботу у сербов, черногорцев и македонцев на стол ставили хлеб, освященную воду и вино, так как верили, что в полночь придут души умерших. У соседей католиков (хорватов и словенцев), было принято ходить на могилы предков и зажигать на них свечи, приносит питье и пищу для умерших. В Сербии и Черногории пекли небольшие хлебцы для покойников, причем разные по форме для мужчин и для женщин.

Как и любой поминальный день, Дмитровская суббота отмечается совершением панихид, поминальных молитв, посещением кладбищ и специальными поминальными трапезами. В народных традициях Дмитровской субботы запечатлелись и бывшие дохристианские обычаи славян, связанные с культом предков. Так, например, помимо церковных заупокойных молитв, накануне субботы было принято оставлять в бане чистую воду и новые веники для душ усопших. Подобным образом на ночь на столе оставляли специально приготовленный обед, чтобы пришли предки смогли насытиться. Угощение для усопших относили и на кладбище. Вообще сам размах и масштаб празднования в этот день на Руси свидетельствует о слиянии двух традиций - языческого праздника предков и христианского дня поминовения усопших.

В современной традиции в этот день православные сначала посещают службу в церкви, а затем отправляются на могилы умерших, где поминают усопших.

Накануне, в пятницу вечером, в храмах служится так называемый Парастас - поминальная вечерняя служба. А в саму субботу с утра происходит заупокойная литургия с панихидой. Как пожертвования в этот день принято в храм относить продукты, за исключением крепких спиртных напитков и мясного.

Дмитриевская родительская суббота: Что нельзя делать