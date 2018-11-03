03.11.2018 18:01

В Харькове проходит общегородской субботник

Харьковчане убирают опавшую листву и мусор - сегодня, 3 ноября, в Харькове проходит общегородской субботник.



://www.city.kharkov.ua

Накануне зимы городские скверы, парки, «красные линии», придомовые и бесхозные территории приводят в порядок 16,3 тыс. человек. В работах задействовано 206 единиц техники.

Представители аппарата Харьковского городского совета и ряда коммунальных предприятий вышли на субботник в Молодежном парке. Как сообщила заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили, в разных районах города работают все структурные подразделения городского совета.

«Также участвуют все коммунальные учреждения, которые своими руками приводят город в порядок и подготавливают его к зиме. Задействована вся техника. В Молодежном парке работают аппарат городского совета и работники коммунальных предприятий. Они приводят в порядок центральный парк Харькова, делая его красивым для жителей нашего города», - отметила Татьяна Чечетова-Терашвили.

Секретарь Харьковского городского совета Александр Новак поблагодарил всех харьковчан, которые поддержали инициативу городской власти провести традиционный осенний субботник.

«Очень приятно, что нашу инициативу поддержали харьковчане, работники городского совета, предприятий, учреждений. Такими силами мы наведем порядок, потому что осенняя листва требует большого объема работ. Погода хорошая, работаем с хорошим настроением, привлечены депутаты городского совета. Хочется, чтобы наш город оставался красивым, уютным и комфортным», - сказал Александр Новак.

Заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Эвелина Станкус отметила, что специализированные городские службы постоянно следят за чистотой города, участники сегодняшнего субботника помогают им. Сотрудники департаментов городского совета задействованы в уборке разных объектов города: в сквере на пл. Свободы, Покровском сквере, парке Победы, парке Машиностроителей. Также представители городского совета убирают в Детском парке Основянского района, приводят в порядок зеленые зоны на ул. Большой Панасовской, пр. Новобаварском, убирают листву в парке «Зустріч», парке Маяковского в Индустриальном районе, в сквере на ул. Клочковской, 197.

Кроме того, уборка проходит на территории учреждений социальной сферы. В частности, возле Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова убирают 25 сотрудников Департамента здравоохранения и представители медучреждения.



Как сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, больница скорой помощи - самая большая по количеству пациентов, которая работает в круглосуточном ургентном режиме. Соответственно, у нее самая большая территория - 8,1 га. И определенные санитарные требования должны соблюдаться не только в самом лечебном учреждении, но и возле него.



«Территория должна быть чистой, убранной, так как это в своем роде лицо лечебного учреждения. Тесно работаем с городскими службами, которые помогают вывозить собранный мусор», - отметил Юрий Сороколат и сообщил, что территория всех больниц составляет более 100 га, и профильные службы, и сотрудники медучреждений постоянно следят за ее чистотой.



Отметим, что также сегодня городские службы приводят в порядок остановки общественного транспорта, опоры и подземные переходы. Работники зеленого хозяйства уже убирают цветы с городских клумб и цветочные инсталляции, которые зимой сохранят и, если нужно, отреставрируют. Почву на цветниках удобряют и готовят к зиме, чтобы весной высадить новые цветочные композиции.

Отметим, что всего в рамках сегодняшнего субботника планируется вывезти около 2 тыс. куб. м листвы.