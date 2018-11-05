Главная Новости Общество Белые и черные лебеди харьковского зоопарка уехали в «командировку» (ФОТО, ВИДЕО)
05.11.2018  14:30   

Белые и черные лебеди харьковского зоопарка уехали в «командировку» (ФОТО, ВИДЕО)

Каждую весну и осень красные утки, канадские казарки, белые и черный лебедь отправляются в своеобразную командировку –сообщили 5 октября на страгице городского зоопарка в Харькове.


://zoo.kharkov.ua

Уже несколько лет в теплое время года отдыхающих в парке Горького радуют птицы Харьковского зоопарка, которые грациозно плавают на пруду этого уютного уголка города. Каждую весну красные утки, канадские казарки, белые и черный лебедь отправляются в своеобразную командировку.

Перемещение из зоопарка в парк и обратно они воспринимают как приключение. И транспортировка, и адаптация проходят легко. Птицы исследуют новую территорию, осваивают ее. Конечно же, им нравится внимание отдыхающих в парке. Дети любят красных уток, а молодожены – пару белых лебедей.

Кормить птиц запрещено, а вот фотографировать можно и даже нужно. Наши пернатые очень фотогеничны. Но для того, чтобы сделать снимок, нужно подождать до весны.

Ведь с наступлением холодов командировка в летнюю резиденцию закончилась. Птицы вернулись домой – в зоопарк, где пробудут в период с ноября и до апреля. В их распоряжении пруд и теплые вольеры, а также усиленный зимний рацион, который включает различные овощи и зерновые.

 

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, красные утки, канадские казарки, белые и черный лебедь
 
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