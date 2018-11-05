Каждую весну и осень красные утки, канадские казарки, белые и черный лебедь отправляются в своеобразную командировку –сообщили 5 октября на страгице городского зоопарка в Харькове.
Уже несколько лет в теплое время года отдыхающих в парке Горького радуют птицы Харьковского зоопарка, которые грациозно плавают на пруду этого уютного уголка города. Каждую весну красные утки, канадские казарки, белые и черный лебедь отправляются в своеобразную командировку.
Перемещение из зоопарка в парк и обратно они воспринимают как приключение. И транспортировка, и адаптация проходят легко. Птицы исследуют новую территорию, осваивают ее. Конечно же, им нравится внимание отдыхающих в парке. Дети любят красных уток, а молодожены – пару белых лебедей.
Кормить птиц запрещено, а вот фотографировать можно и даже нужно. Наши пернатые очень фотогеничны. Но для того, чтобы сделать снимок, нужно подождать до весны.
Ведь с наступлением холодов командировка в летнюю резиденцию закончилась. Птицы вернулись домой – в зоопарк, где пробудут в период с ноября и до апреля. В их распоряжении пруд и теплые вольеры, а также усиленный зимний рацион, который включает различные овощи и зерновые.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: