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05.11.2018  16:16   

Православная праздничная служба и баптисты в харьковских тюрьмах (ФОТО)

За решетками Алексеевской и Холодногорской колоний прошли религиозные мероприятия.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба в Алексеевской колонии №25 провели праздничное богослужение.

4 ноября 2018 в храме Святого Николая на территории тюрьмы провели богослужение по случаю празднования Дня Казанской иконы Божьей Матери.

Казанская Божья Матерь - покровительница семьи, поэтому ее образ дарят как при венчании, так и при крещении детей.  Она также целительница в болезнях и спасительница Отечества в годину бедствий.

 Настоятель храма Святого Николая Отец Александр во время проведения богослужения сказал: «Люди верят, что молитвы, обращенные Пресвятой Богородицы именно в этот день, имеют уникальную силу и способны творить чудеса.  При этом, согласно поверьям, "Казанская" икона Божией Матери исцеляла от болезней многих людей, а некоторым даже возвращался утраченное зрение ».

 Начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко отметил, что проведение таких мероприятий положительно способствует духовной поддержке осужденных и их ресоциализации.

А в Холодногорскую исправительную колонию № 18 пришли представители другой конфессии.

4 ноября 2018 здесь состоялось религиозное мероприятие с участием представителей религиозной общины евангельских христиан баптистов «Ясная поляна».

В помещении клуба учреждения была прочитана религиозно-воспитательная лекцию на тему духовности, нравственных и этических принципов, которые должны соблюдаться в жизни.  Гости сосредоточили внимание на том, что каждый осужденный должен стать законопослушным гражданином нашей страны.  После лекции миссионеры вместе с осужденными помолились и провели религиозный обряд.

 Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что регулярное проведение религиозно-воспитательных мероприятий способствует духовному росту осужденных и исправлению их сознания.

Тэги:  религия в тюрьмах, харьков, православные и баптисты
 
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