05.11.2018 15:11

В Харькове можно подтвердить свою личность с помощью мобильного телефона

Презентация запуска технологии Mobile ID состоится 7 ноября в рамках открытия коммунального учреждения «Офис реформ Харькова».



// Gemalto

Харьков стал первым и единственным городом Украины, который реализует проект «Smart сity» в партнерстве с компанией «Vodafone». После подписания Меморандума о сотрудничестве между Харьковским городским головой Геннадием Кернесом и генеральным директором «Vodafone Украина» Ольгой Устиновой было выделено 36 приоритетных проектов в различных сферах жизнедеятельности города. Одним из них стал Mobile ID.

Mobile ID, или «мобильный паспорт» - это современный способ идентификации личности с помощью мобильного телефона. Он является одним из трех общепризнанных государством электронных способов идентификации личности. Кроме высокого уровня мобильности и удобства, одним из главных преимуществ Mobile ID является безопасность личных данных.



В ходе презентации организаторы представят план работы и текущие проекты «Офиса реформ Харькова», а представители «Vodafone» расскажут о преимуществах и перспективах технологии Mobile ID, продемонстрируют ее использование на практике.



Напомним, решением сессии Харьковского городского совета 17 октября было создано коммунальное учреждение «Офис реформ Харькова», которое занимается разработкой и внедрением инновационных проектов, исследует новаторские идеи Украины и мира, а также аккумулирует успешные харьковские инициативы для обмена с другими регионами.