Согрей животное в приюте: харьковчан просят приносить теплые вещи

КП «Центр обращения с животными» обращается ко всем харьковчанам с просьбой принести теплые вещи для утепления будок и вольеров обитателей приюта.
Все желающие могут принести старые матрацы, одеяла, пледы, покрывала, ненужные пальто и свитера. Этими вещами сотрудники центра устилают холодный пол в вольерах и будках, чтобы животные не мерзли, сообщили в приюте.
Вещи нужно привозить по адресу: пр. Гагарина, 358.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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