Главная Новости Общество Согрей животное в приюте: харьковчан просят приносить теплые вещи
06.11.2018  10:16   

Согрей животное в приюте: харьковчан просят приносить теплые вещи

КП «Центр обращения с животными» обращается ко всем харьковчанам с просьбой принести теплые вещи для утепления будок и вольеров обитателей приюта.


// Городской Дозор

Все желающие могут принести старые матрацы, одеяла, пледы, покрывала, ненужные пальто и свитера. Этими вещами сотрудники центра устилают холодный пол в вольерах и будках, чтобы животные не мерзли, сообщили в приюте.

Вещи нужно привозить по адресу: пр. Гагарина, 358.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  защита животных, харьков
 
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