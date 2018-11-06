06.11.2018 10:16

Согрей животное в приюте: харьковчан просят приносить теплые вещи

КП «Центр обращения с животными» обращается ко всем харьковчанам с просьбой принести теплые вещи для утепления будок и вольеров обитателей приюта.



// Городской Дозор

Все желающие могут принести старые матрацы, одеяла, пледы, покрывала, ненужные пальто и свитера. Этими вещами сотрудники центра устилают холодный пол в вольерах и будках, чтобы животные не мерзли, сообщили в приюте.



Вещи нужно привозить по адресу: пр. Гагарина, 358.