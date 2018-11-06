В Харьковском зоопарке отметили День памяти животных, погибших от рук людей

6 ноября весь мир почитает память животных, погибших от рук людей. Научные сотрудники зоопарка подчеркнули, что влияние человека на природу, в том числе и на животный мир, усиливается не только через браконьерство и охоту, но и через техногенное развитие.
Многие виды животных полностью исчезают с лица земли по вине человека. Только за последнее столетие таких окончательно вымерших видов животных можно насчитать несколько десятков одних только крупных позвоночных - сообщается сегодня на официальной странице городского зоопарка.
Главные угрозы биологическому разнообразию, вытекающие из деятельности человека, заключаются в разрушении мест обитания, их деградации (включая загрязнение), в глобальном изменении климата, чрезмерной эксплуатации животных в коммерческих целях, грубом вторжении в жизнь дикой природы.
Люди являются главной причиной массовой гибели животных. А ведь человек стал главной силой, изменяющей процессы в биосфере, к сожалению, в большинстве случаев уничтожая своей деятельностью все живое вокруг себя. Во избежание гибели животных человечеству необходимо найти пути разумного использования природных ресурсов и сбалансированного природопользования.
Мы все должны помнить, что только от наших действий зависит существование жизни на планете Земля во всем её многообразии.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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