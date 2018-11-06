Главная Новости Общество В Харьковском зоопарке отметили День памяти животных, погибших от рук людей
06.11.2018  19:58   

В Харьковском зоопарке отметили День памяти животных, погибших от рук людей

6 ноября весь мир почитает память животных, погибших от рук людей. Научные сотрудники зоопарка подчеркнули, что влияние человека на природу, в том числе и на животный мир, усиливается не только через браконьерство и охоту, но и через техногенное развитие.


://zoo.kharkov.ua

Многие виды животных полностью исчезают с лица земли по вине человека. Только за последнее столетие таких окончательно вымерших видов животных можно насчитать несколько десятков одних только крупных позвоночных - сообщается сегодня на официальной странице городского зоопарка.

Главные угрозы биологическому разнообразию, вытекающие из деятельности человека, заключаются в разрушении мест обитания, их деградации (включая загрязнение), в глобальном изменении климата, чрезмерной эксплуатации животных в коммерческих целях, грубом вторжении в жизнь дикой природы.

Люди являются главной причиной массовой гибели животных. А ведь человек стал главной силой, изменяющей процессы в биосфере, к сожалению, в большинстве случаев уничтожая своей деятельностью все живое вокруг себя. Во избежание гибели животных человечеству необходимо найти пути разумного использования природных ресурсов и сбалансированного природопользования.

Мы все должны помнить, что только от наших действий зависит существование жизни на планете Земля во всем её многообразии.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, ремонт, страница, животные, защита
 
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