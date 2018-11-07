07.11.2018 09:25

В Харькове продали лотерейный билет, выигравший миллион гривен

4 ноября, во время розыгрыша 1004-го тиража лотереи «Лото-Забава», выигран миллион гривен.



// infoport.live

Счастливый билет был приобретен в харьковском «ЛОТО маркете» по адресу: ул. Евгения Котляра, 4. сообщает сайт лотереи.

Это уже 29-й миллионер в этом году и 308-й за всю историю существования лотереи.



Интересно, что в прошлый раз миллион в Харькове было выиграно в прошлом году. Тогда счастливчик стал последним, 20-ым, миллионером 2017 года и сорвал свой куш 31 декабря 2017 года.