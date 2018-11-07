В Харькове продали лотерейный билет, выигравший миллион гривен

4 ноября, во время розыгрыша 1004-го тиража лотереи «Лото-Забава», выигран миллион гривен.
Счастливый билет был приобретен в харьковском «ЛОТО маркете» по адресу: ул. Евгения Котляра, 4. сообщает сайт лотереи.
Это уже 29-й миллионер в этом году и 308-й за всю историю существования лотереи.
Интересно, что в прошлый раз миллион в Харькове было выиграно в прошлом году. Тогда счастливчик стал последним, 20-ым, миллионером 2017 года и сорвал свой куш 31 декабря 2017 года.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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