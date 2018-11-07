07.11.2018 10:57

Харьковчане передали общине новоосвященного собора в Луцке и всем незрячим лучанам рельефный образ Озерянской иконы Богородицы.

Харьковский вокальный ансамбль незрячих «Консонанс» посетил с концертами Волынь.



://eparchia.kharkov.ua

«Консонанс» имел возможность выступить перед воспитанниками Круповского школы для незрячих и слабовидящих детей, в Луцком училище искусств им. И. Стравинского, госпитале для ветеранов войны.

Тепло также принимали посетители доме культуры села Холодное, что находится в Владимир-Волиньському районе. Этот концерт состоялся после литургии и экскурсии в Зимненском женском монастыре, на которых побывал «Консонанс». Во время интересной экскурсии Владимиром-Волынским «Консонанс2 почувствовал акустику Успенского собора и храма Рождества Христова, спев в этих храмах молитвенные произведения.

В последний день пребывания на Волыни, после божественной литургии, которая состоялась в новоосвященном соборе Луцка, харьковчане передали общине храма и всем незрячим лучанам рельефный образ Озерянской иконы Богородицы.

Председатель Волынской областной организации Украинского общества слепых Юрий Прокопович Симончук вместе со своими помощниками позаботился о наполнении программы пребывания Харьковского коллектива на Волыни духовностью и гостеприимством.

Протоиерей Александр Мазурак, который регентует Луцким церковным хором незрячих, наполнил пребывания духовными проницательными проповедями, напомнив: « Господь есть Любовь, и, подарив человеку талант, он ждет, чтобы этот талант служил добру и на радость другим. И поэтому жизненно необходимо дарить через искреннюю улыбку и теплые слова любви друг к другу, тем самым проявляя и любовь к Богу».

После финального концерта, который состоялся в помещении Института последипломного образования, всем присутствующим было зачитано обращение митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия к представителям Волынской организации Украинского общества слепых и священнослужителей, которые занимаются незрячими.