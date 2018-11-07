07.11.2018 15:29

Каток на площади Свободы будет в полтора раза больше прошлогоднего

До 15 января катание будет платным, позже сеансы отменят и кататься можно будет сколько угодно.



// Городской Дозор

Напомним, строительство ледового катка, который будет работать зимой на пл. Свободы, начали в конце октября.

Площадь новогоднего картка в этом году составит 40x60 м (в 2018 году он был примерно 27x55 м).

Будут установлены новые холодильные системы, оборудование, борта, будет работать новая ледоуборочная машина.

Кроме того, перед катком впервые обустроят теплую зону для переодевания, которую сейчас монтируют. Там будет работать кафетерий с чаем, кофе и сладостями.

Открыть каток планируют 1 декабря. Работать он будет ежедневно, без выходных, с 9:00 до 23:00. В новогоднюю ночь - круглосуточно.



До 15 января каток будет платным (50 грн – часовой сеанс), после этой даты – как и в прошлые годы, бесплатный для тех, кто придет со своими коньками. Также после 15 января сеансы отменят, и кататься можно будет сколько угодно.



Напомним, также на площади установят новую елку. Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, «елка очень красивая, новая, современная. Также появится звездное небо и будет работать домик Деда Мороза. Запланировано очень красивое открытие».