07.11.2018 16:33

Харьковская цирковая студия на благотворительном концерте собрала 15 тысяч гривен для онкобольных детей

В эти выходные в Харькове прошел благотворительный концерт, организованный харьковской цирковой студией «Старый цирк».



// inter.ua

В концерте приняли участие более пятидесяти талантливых детей: жонглеры, эквилибристы, танцевально-акробатические дуэты. Среди них – 10-летний Никита Бычков и 7-летняя Катя Бускандзе, участники третьего сезона талант-шоу «Круче всех», а также телешоу во Франции и США. Для всех ребят это выступление стало особенным, ведь собранные от продажи билетов средства пойдут на доброе дело – помощь больным детям.

Воспитанники харьковской цирковой студии готовили специальные номера для концерта. Завершало полуторачасовое благотворительное мероприятие выступление главных звезд вечера – юных гимнастов Никиты Бычкова и Кати Бускандзе. После съемок в проекте «Круче всех» они уже успели побывать в Париже, где своим номером впечатлили судей французского талант-шоу. А скоро ребята собираются в Рим – покорять сцену итальянского шоу талантов. Специально для благотворительного концерта Никита и Катя подготовили новый номер – более сложный, чем для проекта «Круче всех».

«Это первый благотворительный концерт нашей цирковой студии, – говорит одна из инициаторов мероприятия, художественный руководитель студии Светлана Момот. – Детям очень понравилось. Теперь такие выступления станут для нас доброй традицией. Хотелось бы не просто делать детские концерты. Хочется, чтобы дети видели цель своего выхода на сцену, чтобы это было с пользой».

Зрители встречали каждое выступление юных спортсменов овациями, в зале был аншлаг. Фиксированной цены на билет не было: люди сами решали, сколько отдать на благое дело. Во время концерта было собрано 15 тысяч гривен для благотворительного фонда «Интер – детям» – на создание в Национальном институте рака самой современной в Украине палаты для трансплантации костного мозга детям со злокачественными новообразованиями.

Студия «Старый цирк» и фонд «Интер-детям» выражают особую благодарность юным артистам и руководителям цирковой студии, а также всем зрителям, которые присоединились к доброму делу! Отдельная благодарность – Харьковскому городскому совету, директору Департамента культуры Харькова Светлане Бабицкой, директору Муниципального центра культурных инициатив Татьяне Настаченко. Также выражается организаторы выражают благодарность за информационную поддержку продюсерский центр «NovaModa» и харьковский информационный портал «Городской Дозор», Евгению Коптеву и Фейсбук-сообществу «Из Харькова с душой».