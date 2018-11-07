В Харькове прошел очередной Международный фестиваль спортивного бального танца (фото)

IV Международный фестиваль спортивного бального танца «Ukr Dance Cup 2018» проходил 3-4 ноября в Харьковском дворце спорта, — сообщили в пресс-службе городского совета Харькова.
В этом году в нем приняли участие более 1 тыс. пар из четырех стран мира разных возрастных категорий - от 4 до 60 лет. Мастерство танцоров оценивали 100 международных судей из Украины, Великбритании, США, Литвы, Польши и Израиля.
Как сообщили организаторы, с каждым годом уровень проведения фестиваля растет - организована танцевальная площадка с мощным световым дизайном и приглашены знаменитые мировые судьи. Благодаря «Ukr Dance Cup 2018» танцоры из Украины, у которых нет возможности ездить на конкурсы и турниры за границу, могут принимать участие в соревнованиях высокого класса в родной стране.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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