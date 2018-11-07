Главная Новости Общество В Харькове прошел очередной Международный фестиваль спортивного бального танца (фото)
07.11.2018  17:17   

В Харькове прошел очередной Международный фестиваль спортивного бального танца (фото)

IV Международный фестиваль спортивного бального танца «Ukr Dance Cup 2018» проходил 3-4 ноября в Харьковском дворце спорта, — сообщили в пресс-службе городского совета Харькова.


://city.kharkov.ua

В этом году в нем приняли участие более 1 тыс. пар из четырех стран мира разных возрастных категорий - от 4 до 60 лет. Мастерство танцоров оценивали 100 международных судей из Украины, Великбритании, США, Литвы, Польши и Израиля. 

Как сообщили организаторы, с каждым годом уровень проведения фестиваля растет - организована танцевальная площадка с мощным световым дизайном и приглашены знаменитые мировые судьи. Благодаря «Ukr Dance Cup 2018» танцоры из Украины, у которых нет возможности ездить на конкурсы и турниры за границу, могут принимать участие в соревнованиях высокого класса в родной стране. 

 

 

Источник:   Харьковский ГС
 Тэги:  танцы, бал, спорт, харьков, кубок, категория, международный
 
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