08.11.2018 09:44

Буллингу – нет. Школьникам рассказывают, как избежать насилия

В Харькове пройдет ряд встреч, где школьникам расскажут, как противостоять насилию. Первая из таких встреч прошла в харьковской школе № 132



// Харьковские известия

Школьный буллинг, что означает преследование с оскорблениями и травлей, - явление, ставшее в последнее время системным. Все чаще огласку приобретают ситуации, когда школьники страдают от жестокого обращения физического или психического со стороны других учеников.



К изучению такого поведения детей и главное профилактики буллинга должны приобщаться учителя, социальные педагоги и психологи.



А в Харькове после инцидента, произошедшего в одной из школ города, когда незаслуженно обидели шестиклассницу, началась акция, в рамках которой известные люди делятся своим опытом противостояния насилию.



Как вести себя в такой ситуации и как выйти из позорного конфликта харьковским школьникам решили рассказать люди, которые когда-то через это прошли с достоинством и смогли добиться успехов в жизни. Вот и Иван Крыленко – лидер движения стрит-воркауту – сегодня здесь вместе со своей командой.



Иван Крыленко, лидер движения стрит-воркауту в Харькове:

Я закончил музыкальную школу, у меня был класс духового инструмента. Дразнили в школе мальчик с дудочкой, поэтому неприятный маленький осадок был на то время. Мы хотим вот донести, что не должны кто-то за чей-то счёт самоутверждаться, за счёт другого. Мы учим, работаем с детьми, и они должны быть прежде всего командой, они должны дружить как в стенах залах, так и вне стен зала. Не имеет значения кто-то сильнее на тренировках, кто-то слабее, они всегда должны друг друга поддерживать.



И именно спорт, говорят воркаутеры, помог им в свое время выработать в себе командный дух. Поэтому и призывают школьников дружить и обязательно заниматься спортом. К тому же в них будет теперь такая возможность, ведь в их школе будет построен новый спортзал.



Константин Курашов, начальник управления по вопросам физической культуры и спорта горсовета:

Сейчас можно заверить, что в следующем году мы уже приступим к реализации по нашему большому спортивному залу, уникальному наверное по Харькову и по всей Украине, как всё, что мы делаем в Харькове. У вас будет очень большой спортивный зал с большими зонами локации, с большим универсальным залом, с большой тренерской. Мы со своей стороны максимально будем делать, чтобы вы были уверены в себе, чтобы вы были максимально открыты друг другу, чтобы спорт вам помогал в решение многих проблем.



В целом встреча была результативной, в формате «вопрос – ответ». Школьники многое для себя выяснили. Поэтому такие встречи будут продолжены и проходить они в течение почти всего месяца и в других школах Харькова и с другими спикерами.