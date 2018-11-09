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09.11.2018  13:13   

В Харьковском зоопарке День рождения у одного из самых больших питомцев (ФОТО, ВИДЕО)

9 ноября уникальному слону, любимцу харьковчан Ауну исполняется 21 год


://zoo.kharkov.ua

И он действительно уникальный слон. Аун Нейн Лей (в переводе с бирманского «рожденный победитель») явился на свет 9 ноября 1997 года в Эмменском зоопарке (Голландия). В  европейских зоопарках это был первый  случай рождения слона в стаде без вмешательства людей. В Харьковский зоопарк Аун переехал в возрасте 5 лет. И с тех пор является любимцем всех харьковчан и гостей города.

Для именинника сотрудники зоопарка подготовили праздничное угощение в виде вкусной открытки.

На импровизированном полотне из сена кусками черного хлеба, яблоками и грушами выложили слово «Аун». По обе стороны надпись дополнили связки воздушных шаров из тыквы и моркови, а изюминкой стали две тыквы с вырезанными в них цифрами 21 – как праздничные свечи на торте.

Увидев необычную композицию, Аун сначала исследовал все хоботом, а затем принялся есть. Сначала хлеб, после – овощи и фрукты.

Еще один грандиозный и масштабный подарок ждет наших слонов – Ауна  и Тенди – после завершения реконструкции зоопарка. У гигантов будет целое Королевство слонов. На территории разместятся 2 зимних помещения и 3 открытых вольера с обширными бассейнами.

 

 

 

 

Тэги:  зоопарк, харьков, день рождение, слон, любимец, королевство, реконструкция
 
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