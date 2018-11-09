09.11.2018 13:13

В Харьковском зоопарке День рождения у одного из самых больших питомцев (ФОТО, ВИДЕО)

9 ноября уникальному слону, любимцу харьковчан Ауну исполняется 21 год



://zoo.kharkov.ua

И он действительно уникальный слон. Аун Нейн Лей (в переводе с бирманского «рожденный победитель») явился на свет 9 ноября 1997 года в Эмменском зоопарке (Голландия). В европейских зоопарках это был первый случай рождения слона в стаде без вмешательства людей. В Харьковский зоопарк Аун переехал в возрасте 5 лет. И с тех пор является любимцем всех харьковчан и гостей города.

Для именинника сотрудники зоопарка подготовили праздничное угощение в виде вкусной открытки.

На импровизированном полотне из сена кусками черного хлеба, яблоками и грушами выложили слово «Аун». По обе стороны надпись дополнили связки воздушных шаров из тыквы и моркови, а изюминкой стали две тыквы с вырезанными в них цифрами 21 – как праздничные свечи на торте.

Увидев необычную композицию, Аун сначала исследовал все хоботом, а затем принялся есть. Сначала хлеб, после – овощи и фрукты.

Еще один грандиозный и масштабный подарок ждет наших слонов – Ауна и Тенди – после завершения реконструкции зоопарка. У гигантов будет целое Королевство слонов. На территории разместятся 2 зимних помещения и 3 открытых вольера с обширными бассейнами.