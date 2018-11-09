09.11.2018 16:33

Харьков занял второе место по количеству трудоустроенных сотрудников

За период с 5 октября 16446 работодателей Харьковщины приняли на работу 56 900 наемных лиц.



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Таковы результаты кампании по легализации наемного труда и борьбы с «конвертами», которую ГФС проводит вместе со Службой по вопросам труда, Пенсионным фондом и Нацполициею. Началась она 5 октября.



Количество трудоустроенных сотрудников почти в 1,5 раза больше, чем в сентябре текущего года, отметил начальник Главного управления ГФС в Харьковской области Николай Рыбаков.

С этим показателей Харьковщина заняла второе место среди регионов Украины по количеству сообщений об официальном трудоустройстве.



Главный налоговик региона отметил, что наибольшее количество новоиспеченных трудоустроенных показывают сферы, которые годами относятся к рисковым, ведь именно в них традиционно фиксировалась наибольшее количество нарушений. Так, в розничной торговле официально трудоустроены 3,4 тысячи наемных работников, в сфере общественного питания - 2,4 тысячи. Строительный сектор легализовал около 1,5 тысячи наемных работников.



Также налоговая будет отслеживать фирмы, увольняющие последним днем сотрудников, принятых в октябре. К ним будум приняты предусмотренные законодательством меры налогового контроля.