Харьков занял второе место по количеству трудоустроенных сотрудников

За период с 5 октября 16446 работодателей Харьковщины приняли на работу 56 900 наемных лиц.
Таковы результаты кампании по легализации наемного труда и борьбы с «конвертами», которую ГФС проводит вместе со Службой по вопросам труда, Пенсионным фондом и Нацполициею. Началась она 5 октября.
Количество трудоустроенных сотрудников почти в 1,5 раза больше, чем в сентябре текущего года, отметил начальник Главного управления ГФС в Харьковской области Николай Рыбаков.
С этим показателей Харьковщина заняла второе место среди регионов Украины по количеству сообщений об официальном трудоустройстве.
Главный налоговик региона отметил, что наибольшее количество новоиспеченных трудоустроенных показывают сферы, которые годами относятся к рисковым, ведь именно в них традиционно фиксировалась наибольшее количество нарушений. Так, в розничной торговле официально трудоустроены 3,4 тысячи наемных работников, в сфере общественного питания - 2,4 тысячи. Строительный сектор легализовал около 1,5 тысячи наемных работников.
Также налоговая будет отслеживать фирмы, увольняющие последним днем сотрудников, принятых в октябре. К ним будум приняты предусмотренные законодательством меры налогового контроля.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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