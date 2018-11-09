В Харькове отметили 20-летний юбилей сотрудничества с Познанью

Международная научная конференция «Харьков-Познань: общие тенденции исторического развития на протяжении столетий» прошла сегодня, 9 ноября, в Харьковском национальном педагогическом университете им. Г. Сковороды.
В ней приняли участие директор Департамента международного сотрудничества горсовета Виктор Рудь, заместитель директора департамента Юлия Згурская, консул Генерального консульства Республики Польша в Харькове Владзимеж Лещинский, ректор Харьковского национального педагогического университета им. Г. Сковороды Иван Прокопенко, ученые из Познани и Харькова, а также студенты педуниверситета.
Как сообщил Виктор Рудь, в этом году исполняется 20 лет со дня установления партнерских отношений между Харьковом и Познанью.
«Осенью 1998 года делегация из Харькова в составе 30 человек прибыла с официальным визитом в Познань. Это было очень важное событие - мы подписали первое официальное соглашение об установлении между городами партнерских связей. И я хочу поздравить всех присутствующих с этой датой», - отметил Виктор Рудь.
С тех пор Харьков активно развивал сотрудничество с польскими городами, и сегодня в числе партнеров и побратимов города - Познань, Варшава, Люблин, Лодзь и Ченстохова. По словам Юлии Згурской, активную работу с Люблином Харьков ведет в рамках Ассоциации городов-обладателей приза Европы. Кроме этого, в сфере обмена опытом город сотрудничает со множеством польских организаций и с Генконсульством Польши.
«Для Харькова основной целью является не количество городов-побратимов и партнеров, а наполнение соглашений о сотрудничестве конкретными проектами. Например, мы изучали опыт Познани по созданию конгресс-бюро, развитию делового туризма, работаем над тем, чтобы внедрить в Харькове практику Варшавы в сфере сохранения культурного наследия и прочее. Проведение мероприятий, подобных сегодняшнему, дает нам возможность обсудить множество важных вопросов, потому что без науки и теоретической составляющей не может быть практической реализации», - отметила Юлия Згурская.
В свою очередь консул Генконсульства Польши отметил, что подобные мероприятия способствуют развитию польско-украинских отношений.
«Я вижу, что представители педагогического университета динамично развивают наше сотрудничество, и очень этому рад. Представители Польши приезжают в Харьков для обмена опытом, а сотрудники университета приезжают в Польшу. Эти встречи помогают налаживать новые контакты и способствуют зарождению новых интересных проектов», - сказал Владзимеж Лещинский.
В ходе конференции польские гости выступили с докладом об истории и становлении Университета им. Адама Мицкевица в Познани, а харьковский историк, профессор, кандидат исторических наук Сергей Куделко рассказал о работе Топонимической комиссии, которая была создана в Харькове 30 лет назад.
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