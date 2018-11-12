12.11.2018 19:12

В Харькове будут бороться с незаконной расклейкой объявлений

Изменения в правила благоустройства территории Харькова планируется принять на предстоящей сессии Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 12 ноября, на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского горсовета сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.

По его словам, в Харькове планируется внедрить новую технологию для борьбы с несанкционированным размещением рекламных объявлений на столбах и фасадах зданий, а именно: на телефон, указанный в объявлении, будет организован автодозвон. Таким образом, потенциальный покупатель не сможет связаться с рекламодателем. Как отметил директор департамента, такая методика должна демотивировать людей расклеивать рекламу в неотведенных для этого местах.

«Если посчитать объемы и ресурсы, которые затрачиваются на ликвидацию несанкционированных объявлений и борьбу с этим явлением - это колоссальные цифры. Ежедневно 30-40 человек убирают эти объявления. Столбы КП «Горсвет» и КП «Горэлектротранс» приходят в непотребное состояние – объявления счищаются механически, и с опор слетает краска. Автодозвон на номер, указанный в объявлении, - это вполне цивилизованный путь, который используют коллекторы, банки и прочие. Такой метод позволит значительно сэкономить ресурсы города в борьбе за чистоту», - подчеркнул Алексей Богач.

При этом он отметил, что прежде чем внести в базу автодозвона конкретный номер, его владельца об этом уведомят.

«Будет составлен акт, после этого выносится решение административной комиссии, и только после этого телефон будет занесен в базу автодозвона на 45 дней. Если владелец номера не хочет так долго ждать, он может явиться на комиссию и заплатить штраф», - сообщил Алексей Богач.

По его словам, конкретный алгоритм действий в соответствии с новыми правилами благоустройства, в случае их принятия, будет утвержден на заседании исполнительного комитета.

Директор Департамента коммунального хозяйства напомнил, что для размещения рекламы в городе отведены специальные места - доски объявлений и бигборды.