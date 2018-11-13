13.11.2018 10:12

Обнаруженный подземный ход состарил город под Харьковом (ФОТО)

В городе Змиеве, что в Харьковской области, обнаружили подземный ход.



// Facebook

Об этом сообщили в Змиевском краеведческом музее.



«Древний Змиев открывает свои тайны! Сегодня ребята из военно-патриотического объединения "Ориентир" во главе с его председателем Олегом Бидулиным и директор музея Михаил Саяный начали исследования провала земли, в котором открылся подземный ход. Эта находка еще раз доказывает, что Змиев имеет гораздо древнее историю, чем принято считать. Исследования продолжаются, и надеюсь, что открытие подземных ходов станут хорошим туристическим объектом», говорится в сообщении.



Весь Змиев стоит на подземных ходах, ведущих в разные стороны. Большинство из них завалены сами по себе, или специально засыпаны, отметили в музее.



«Сам ход был засыпан и открылся позже, свод шириной 1,5 метра, до дна - тоже так примерно. Полностью до дна не докопались, не хватило светового дня», – пишут исследователи.



По мнению ученых, находка датируется примерно серединой XVII столетия.