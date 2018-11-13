13.11.2018 11:27

Как юннаты в лесопарке сов считали (ФОТО, ВИДЕО)

В прошедшие выходные десять юннатов приняли участие в ежегодном мониторинге совятников в Харьковском лесопарке.



// zoo.kharkov.ua

10 и 11 ноября определённо повезло с погодой, хотя и было прохладно, но без осадков. Дети были в восторге, увидели сов, некоторые, после подробного инструктажа о правилах пользования альпинисткой системой, впервые поднялись на дерево.

В одном из гнездовых домиков для сов было обнаружено гнездо шершней. Все полученные данные обязательно будут обработаны опытными орнитологами с участием наших юных биологов и зоологов.



Это мероприятие проводится регулярно два раза в год – весной и осенью. Наши юннаты на протяжении многих лет участвуют в подобных учётах.

Задача состоит в том, чтобы найти в лесу дерево с совятником (они обозначены на карте), проверить наличие или отсутствие следов жизнедеятельности совы. Собираются погадки (срыгнутые, непереваренные спрессованные остатки пищи) совы для дальнейшего исследования рациона питания сов на данном участке. Весной также учитываются яйца и птенцы, они ещё дополнительно взвешиваются, обмеряются и т.д.



