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13.11.2018  17:19   

В харьковской тюрьме стало больше христиан (ФОТО)

В Темновской колонии крестили осужденных


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Как сообщает Кримниально-исполнителная служба, 10 ноября 2018 Темновскую колонию №100 посетили представители религиозной общины «Церковь Христова».
 
Во время встречи религиозные лидеры вместе с осужденными с молитвой обращались к Богу с просьбой утвердить в них глубокую веру, смирение и любовь к ближнему.  После духовного общения с двумя осужденными было проведено обряд водного крещения.
 
«Многие из осужденных приходит к вере в Бога уже в стенах мест лишения свободы, соблюдает правила и каноны, а администрация учреждения способствует и помогает осужденным в взыскании религиозных потребностей», - отметил начальник учреждения Олег Найденов.
 
 
Тэги:  крещение, осужденные, харьков
 
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