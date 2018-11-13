13.11.2018 17:19

В харьковской тюрьме стало больше христиан (ФОТО)

В Темновской колонии крестили осужденных



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Как сообщает Кримниально-исполнителная служба, 10 ноября 2018 Темновскую колонию №100 посетили представители религиозной общины «Церковь Христова».

Во время встречи религиозные лидеры вместе с осужденными с молитвой обращались к Богу с просьбой утвердить в них глубокую веру, смирение и любовь к ближнему. После духовного общения с двумя осужденными было проведено обряд водного крещения.

«Многие из осужденных приходит к вере в Бога уже в стенах мест лишения свободы, соблюдает правила и каноны, а администрация учреждения способствует и помогает осужденным в взыскании религиозных потребностей», - отметил начальник учреждения Олег Найденов.