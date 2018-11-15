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15.11.2018  08:59   

В Харькове в воскресенье ожидается первый снег. Готовы ли коммунальщики?

В выходные в Харькове ожидается небольшой снег, местами умеренный.


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Первый снег в Киеве, выпавший 14 ноября, парализовал столицу. Из-за сильного снегопада Киев стоял в 9-балльных пробках. По состоянию на 13.00 14 ноября в гророде произошло 294 ДТП.

И все из-за нерасчищенных дороги и равнодушие автовладельцев, которые еще не переобули свои автомобили на зимнюю резину.

Харьковчанам опасаться такой погоды не стоит. «Киевская область находится под влиянием атмосферных фронтов. Харьковская область - под влиянием антициклона, и ситуации, как в Киевской области, у нас не будет», - рассказала дежурный синоптик Харьковского регионального гидрометцентра Инна Гостева.
 
Первого снега, в виде незначительных осадков, по прогнозам синоптиков, следует ожидать в воскресенье. Согласно информации Гидрометцентра, в городе начнет снежить вечером 18 ноября. Также осадки прогнозируют и в понедельник. Правда, подчеркнули синоптики, сильного снегопада не будет.

В службе автомобильных дорог Харьковщины уже сейчас призывают автовладельцев подумать о резине.

«Предостерегаем от опасности и просим вовремя изменить летние шины на зимние. Будьте внимательны на дороге, берегите себя и своих близких! Водителям большегрузного транспорта советуем укомплектовать автомобиль цепями противоскольжения, буксировочными штангой и тросом и иметь передний и задний крюки», – сообщается на сайте Сдужба автомобильных дорог Харьковской области.
http://kh.ukravtodor.gov.ua/press/news/zasterihaiemo_vid_nebezpeky_ta_prosymo_vchasno_zminyty_litni_shyny_na_zymovi.html?fbclid=IwAR2k0rVHq8TvNslSFSD9v0bCltmdl7enhxw4M99mVixMT-6ST6OCBohTm08.

К уборке Харькова от снега готовы коммунальщики. Более 260-ти единиц спецавтомобилей уже переоборудовали для работы в зимний сезон. Также в Харькове запаслись и сыпучими: песком и солью.

«Для того, чтобы стартануть ну буквально 30-40 минут, первые машины выедут. То есть получить путевку, заправить машину и поехали. С 15 ноября мы вступаем в дежурство осенне-зимнее. Будет приказ. Мы будем работать круглосуточно. По восемь часов дежурят первая смена, дневная, и ночная смена. Вот порядка 150-200 человек дорожных рабочих в две смены. То  есть 400 человек дорожных рабочих только, плюс водители и механизаторы», – рассказал начальник КСП «Дорремстрой» Виталий Бура.

До воскресенья в Харькове будет сухо. По данным синоптиков, днем ​​температура будет колебаться от -2 до +3. Ночью до 8-ми градусов мороза.

Тэги:  снег, харьков
 
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