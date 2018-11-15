15.11.2018 09:26

В городском центре реинтеграции бездомных растёт количество посетителей

С понижением температуры воздуха в недавно открытом после реконструкции центре реинтеграции на улице Мира, 102 начало расти количество посетителей.



// city.kharkov.ua

На сегодняшний день здесь 21 человек. Большинство мужчин и две женщины.



«Приёмное отделение работает с 5 до 7 вечера. Все клиенты, которые приходят, они проходят через приёмное отделение. Они могут принять душ, переодеться, у нас есть возможность постирать свои вещи. И люди, которые приходят в ночное время – у нас есть изолятор. Охрана работает круглосуточно, она проводит таких людей в изолятор. Они там находятся до утра, до тех пор пока они потом смогут пойти и сделать рентген. Самое главное – наличие флюорографии или рентгена для предупреждения эпидемии туберкулёза», – рассказала заместитель директора КП «Харьковский городской центр реинтеграции бездомных» Наталья Мараховская.



Врач проводит ежедневное обследование всех вдвидувачив центра, добавляет Наталья Мараховская, – таковы правила. Также с бездомными работают психологи и соцработники. Они помогают в любых вопросах.



«Восстановление документов является нашей основной задачей. Понимаете, не просто создать ночлег, а реинтегрировать в общество. Т.е. помочь с документами, с восстановлением паспорта, так же мы помогаем с медицинским обслуживанием. Потому что в дальнейшем человек должен либо найти себе работу и найти себе жилье. Либо такой человек оформляется в дом-интернат», – пояснила Наталья Мараховская.

