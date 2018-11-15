15.11.2018 19:27

Харьковчан привлекают к административной ответственности за разведение бродячих собак

Инспекторы КП «Центр обращения с животными» с начала 2018 года выдали более 300 предписаний и составили 67 админпротоколов за нарушение городских правил благоустройства и содержания домашних животных.



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В городе бывают случаи, когда владельцы гаражных кооперативов, стройплощадок, парковок для автомобилей, промышленных предприятий и оптовых баз допускают то, что на их территории обитают бродячие собаки, прикармливая их и не препятствуя бесконтрольному размножению, отметили в КП «Центр обращения с животными».

Так, на территории одного из АТП в пер. Разъездном обитали собаки, и жители микрорайона обратились в центр с жалобой, что животные нападают на людей. В результате осмотра предприятия инспекторы обнаружили 10 бродячих собак. Руководитель АТП отказался принять меры по устранению нарушений и был привлечен к административной ответственности.

В Центре обращения с животными напоминают владельцам предприятий, имеющих отдельную территорию в своем пользовании, о необходимости соблюдения правил содержания домашних животных, а также правил благоустройства Харькова. Согласно правилам, сторожевые собаки должны содержаться на привязи или в вольере, быть зарегистрированы, стерилизованы и вакцинированы против бешенства, а бродячие собаки - отловлены и помещены в ветеринарное учреждение.



В случае выявления факта нарушения руководителям предприятий выдается предписание, и если в указанный срок они не исправят ситуацию, их привлекут к административной ответственности.