Харьковчан привлекают к административной ответственности за разведение бродячих собак

Инспекторы КП «Центр обращения с животными» с начала 2018 года выдали более 300 предписаний и составили 67 админпротоколов за нарушение городских правил благоустройства и содержания домашних животных.
В городе бывают случаи, когда владельцы гаражных кооперативов, стройплощадок, парковок для автомобилей, промышленных предприятий и оптовых баз допускают то, что на их территории обитают бродячие собаки, прикармливая их и не препятствуя бесконтрольному размножению, отметили в КП «Центр обращения с животными».
Так, на территории одного из АТП в пер. Разъездном обитали собаки, и жители микрорайона обратились в центр с жалобой, что животные нападают на людей. В результате осмотра предприятия инспекторы обнаружили 10 бродячих собак. Руководитель АТП отказался принять меры по устранению нарушений и был привлечен к административной ответственности.
В Центре обращения с животными напоминают владельцам предприятий, имеющих отдельную территорию в своем пользовании, о необходимости соблюдения правил содержания домашних животных, а также правил благоустройства Харькова. Согласно правилам, сторожевые собаки должны содержаться на привязи или в вольере, быть зарегистрированы, стерилизованы и вакцинированы против бешенства, а бродячие собаки - отловлены и помещены в ветеринарное учреждение.
В случае выявления факта нарушения руководителям предприятий выдается предписание, и если в указанный срок они не исправят ситуацию, их привлекут к административной ответственности.
Звезды обещают спокойный день. Мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
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