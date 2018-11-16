На площади свободы пройдет траурное шествие

Харьковские студенты совместно с полицейскими проведут акцию памяти жертв ДТП.
Акция начнется 16 ноября в 15:30 на площади Свободы.
Студенты и преподаватели Харьковского автодорожного университета вместе с патрульными и членами Красного Креста будут общаться с прохожими, раздавать листовки и зажгут лампадки. После почтут память погибших в авариях минутой молчания и траурным шествием. Колонна из людей, по словам организаторов, будет символизировать встречные потоки машин на дорогах.
Как рассказали создатели акции, своим мероприятием они хотят еще раз обратить внимание людей на безопасность на дороге.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с интеллектуальной сферой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
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