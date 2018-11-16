16.11.2018 08:21

На площади свободы пройдет траурное шествие

Харьковские студенты совместно с полицейскими проведут акцию памяти жертв ДТП.



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Акция начнется 16 ноября в 15:30 на площади Свободы.



Студенты и преподаватели Харьковского автодорожного университета вместе с патрульными и членами Красного Креста будут общаться с прохожими, раздавать листовки и зажгут лампадки. После почтут память погибших в авариях минутой молчания и траурным шествием. Колонна из людей, по словам организаторов, будет символизировать встречные потоки машин на дорогах.



Как рассказали создатели акции, своим мероприятием они хотят еще раз обратить внимание людей на безопасность на дороге.