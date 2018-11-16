16.11.2018 19:19

На площади Свободы харьковчане почтили память погибших в ДТП (ФОТО)

Мероприятие проводилось с целью привлечения внимания общественности к проблемам безопасности дорожного движения.



//hk.npu.gov.ua

16 ноября в Харькове на площади Свободы в рамках недели безопасности дорожного движения состоялась акция, посвященная памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Акция была организована инициативной группой студентов и преподавателей Харьковского национального автомобильно-дорожного университета при поддержке Управления патрульной полиции, Харьковской областной организации Общества Красного Креста.

На площади были размещены демонстрационные площадки патрульной полиции и Красного Креста. Организаторы акции общались с гражданами и раздавали памятные открытки «Как не стать жертвой ДТП».

Каждый имел возможность примерить специальные очки, которые имитируют состояние человека в алкогольном опьянении и попробовать пройтись в них.

Патрульные полицейские рассказали о количестве ДТП в Украине, в которых гибнут тысячи людей, и их причины. Память жертв дорожно-транспортных происшествий участники мероприятия почтили минутой молчания. Завершила акцию траурное шествие с зажженными свечами.