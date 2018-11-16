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16.11.2018  19:19   

На площади Свободы харьковчане почтили память погибших в ДТП (ФОТО)

Мероприятие проводилось с целью привлечения внимания общественности к проблемам безопасности дорожного движения.


//hk.npu.gov.ua
16 ноября в Харькове на площади Свободы в рамках недели безопасности дорожного движения состоялась акция, посвященная памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.  
 
Акция была организована инициативной группой студентов и преподавателей Харьковского национального автомобильно-дорожного университета при поддержке Управления патрульной полиции, Харьковской областной организации Общества Красного Креста.
 
На площади были размещены демонстрационные площадки патрульной полиции и Красного Креста.  Организаторы акции общались с гражданами и раздавали памятные открытки «Как не стать жертвой ДТП».
 
Каждый имел возможность примерить специальные очки, которые имитируют состояние человека в алкогольном опьянении и попробовать пройтись в них.
 
Патрульные полицейские рассказали о количестве ДТП в Украине, в которых гибнут тысячи людей, и их причины.  Память жертв дорожно-транспортных происшествий участники мероприятия почтили минутой молчания.  Завершила акцию траурное шествие с зажженными свечами.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  траурный митинг, харьков
 
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