Главная Новости Общество Сегодня покажут премьеру мультфильма о харьковчанине, расшифровавшем письменность майя
19.11.2018  14:06   

Сегодня покажут премьеру мультфильма о харьковчанине, расшифровавшем письменность майя

19 ноября в 15:00 состоится премьера первой серии мультсериала «Книга-мандрівка. Україна» – «Код Кнорозова».


// Facebook

Премьера мультфильма состоится на канале YouTube.

Первая серия посвящена ученому с Харьковщины, «кабинетному» исследователю, получившему мировую славу и первым в мире расшифровавшему письменность майя.

Метод, разработанный Кнорозовым и примененный при дешифровке письма майя, использовался впоследствии для дешифровок письма острова Пасхи и протоиндийских текстов; он получил название метода позиционной статистики.

В этом году в Мексике Юрию Кнорозову открыли памятник (на фото).

Тэги:  книга-мандрівка. україна, кнорозов, ютуб, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Пикет "с привкусом" политики состоялся в Харькове под горсоветом
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 