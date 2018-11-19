Сегодня покажут премьеру мультфильма о харьковчанине, расшифровавшем письменность майя

19 ноября в 15:00 состоится премьера первой серии мультсериала «Книга-мандрівка. Україна» – «Код Кнорозова».
Премьера мультфильма состоится на канале YouTube.
Первая серия посвящена ученому с Харьковщины, «кабинетному» исследователю, получившему мировую славу и первым в мире расшифровавшему письменность майя.
Метод, разработанный Кнорозовым и примененный при дешифровке письма майя, использовался впоследствии для дешифровок письма острова Пасхи и протоиндийских текстов; он получил название метода позиционной статистики.
В этом году в Мексике Юрию Кнорозову открыли памятник (на фото).
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. Существенных осадков синоптики не ожидают.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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