19.11.2018 14:06

Сегодня покажут премьеру мультфильма о харьковчанине, расшифровавшем письменность майя

19 ноября в 15:00 состоится премьера первой серии мультсериала «Книга-мандрівка. Україна» – «Код Кнорозова».



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Премьера мультфильма состоится на канале YouTube.

Первая серия посвящена ученому с Харьковщины, «кабинетному» исследователю, получившему мировую славу и первым в мире расшифровавшему письменность майя.

Метод, разработанный Кнорозовым и примененный при дешифровке письма майя, использовался впоследствии для дешифровок письма острова Пасхи и протоиндийских текстов; он получил название метода позиционной статистики.

В этом году в Мексике Юрию Кнорозову открыли памятник (на фото).