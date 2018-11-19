19.11.2018 18:46

Въезд в Харьков через Песочин может быть заблокирован

Завтра евробляхеры могут блокировать выезд из Первой столицы.



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20 ноября активисты планируют провести бессрочную акцию гражданского неповиновения на 46 трассах, в том числе на выезде из Харькова. Об этом пишет NR ссылаясь на сайт активистов-евробляхеров.



Участники пикетов выступают против принятых Верховной Радой законов о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодекс, так как считают их "антинародными". В связи с этим они приглашают всех украинцев присоединиться к отстаиванию своих прав и обещают, что число митингующих превысит 50 тысяч человек.



"Понимаем, что акции создадут сложности в движении в точках их проведения, поэтому, чтобы не создавать Вам дискомфорта, просим воздержаться от проезда по указанным на карте местам. Мы вынуждены провести всеукраинскую акцию неповиновения", - обращаются к водителям активисты.



В нашем регионе "евробляхеры" планируют устроить пикет на выезде из Харькова в сторону Песочина. Акция начнется завтра в 09:00.

