Въезд в Харьков через Песочин может быть заблокирован

Завтра евробляхеры могут блокировать выезд из Первой столицы.
20 ноября активисты планируют провести бессрочную акцию гражданского неповиновения на 46 трассах, в том числе на выезде из Харькова. Об этом пишет NR ссылаясь на сайт активистов-евробляхеров.
Участники пикетов выступают против принятых Верховной Радой законов о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодекс, так как считают их "антинародными". В связи с этим они приглашают всех украинцев присоединиться к отстаиванию своих прав и обещают, что число митингующих превысит 50 тысяч человек.
"Понимаем, что акции создадут сложности в движении в точках их проведения, поэтому, чтобы не создавать Вам дискомфорта, просим воздержаться от проезда по указанным на карте местам. Мы вынуждены провести всеукраинскую акцию неповиновения", - обращаются к водителям активисты.
В нашем регионе "евробляхеры" планируют устроить пикет на выезде из Харькова в сторону Песочина. Акция начнется завтра в 09:00.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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