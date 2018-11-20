20.11.2018 09:06

Где под Харьковом выпал снег (ФОТО)

В ночь на 20 ноября снег выпал на юге Харьковской области.



// Facebook

Так, жители Лозовой и Краснограда с утра увидели заснеженные улицы, фото которых стали выкладывать в соцсети, пишет Город Х.

Если верить синоптикам, Харьков снежный циклон сегодня не заденет, лишь завтра утром в восточной части города возможны небольшие осадки.