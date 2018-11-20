Где под Харьковом выпал снег (ФОТО)

В ночь на 20 ноября снег выпал на юге Харьковской области.
Так, жители Лозовой и Краснограда с утра увидели заснеженные улицы, фото которых стали выкладывать в соцсети, пишет Город Х.
Если верить синоптикам, Харьков снежный циклон сегодня не заденет, лишь завтра утром в восточной части города возможны небольшие осадки.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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