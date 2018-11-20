20.11.2018 17:59

Воспитанники харьковских спецшкол приняли участие в фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями (ФОТО)

Гала-концерт 24-го Фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями «Вдохновение» прошел 20 ноября в Харьковском муниципальном культурном центре.



// city.kharkov.ua

В отборочном туре приняли участие воспитанники 13 специализированных школ-интернатов: №2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 23, 55, школы-интерната «Одаренность», областной специальной гимназии-интерната имени В. Г. Короленко и областного специального общеобразовательного учебно-воспитательного комплекса.



Представители Харьковского городского центра досуга молодежи посетили каждый из них и посмотрели в общей сложности более 150 номеров. По словам директора центра, все номера были сделаны очень талантливо, но поскольку их физически невозможно поместить в один концерт, были отобраны самые лучшие, которые и представили на гала-концерте.



«В нашем городе серьезное внимание оказывают детям с особыми потребностями. Они очень талантливы, поэтому такие конкурсы обязательно проводятся. И традиционно мы их начинаем проводить перед новогодними праздниками, чтобы дети почувствовали приближение чуда – что в их окна и двери постучит Дедушка Мороз. А мы – первые его помощники», – сказала директор Харьковского городского центра досуга молодежи Алена Леонова.



В гала-концерте приняли участие более 600 выступающих и зрителей. Дети пели и участвовали в танцевальных баттлах.



Например, коллектив «Импульс» специальной общеобразовательной школы-интерната №2 представил «черный театр». Это вид театральной постановки с использованием принципа «черного кабинета» – оптического эффекта, который достигается при помощи ультрафиолетового излучения на темной сцене с черным фоном. В выступлении «Огни большого города» под музыку Майкла Джексона приняли участие дети от 9 до 15 лет. Как рассказала социальный педагог школы-интерната Виолетта Веденская, номер подготовили дети с задержкой психического развития и нарушением интеллектуального развития. Во время репетиций им требуется давать более простые задания и больше повторять движения, а так все происходит, как и со всеми детьми.



«Трудимся, трудимся, трудимся. Им это нравится, они чувствуют свою значимость. Особенно те дети, которые не могут где-то выступать. Например, один мальчик из 7-го класса в первый раз выступает. У него простая роль – он держит звезды. Но у него сразу пошла положительная динамика в учебе. Он стал более ответственным, домой не уходит, пока не сделает задание. Сразу видно результат. Их это окрыляет, вдохновляет, как и любого ребенка, который где-то участвует и чувствует свою значимость. Они чувствуют, что это большая сцена, готовятся, переживают, и когда они видят, что они на такой сцене, для них это играет большую роль в личностном развитии. Это здорово! Спасибо организаторам за такой ежегодный фестиваль», – сказала Виолетта Веденская.



В завершение концерта директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров вручил участникам фестиваля подарки.



Организаторы ежегодного фестиваля «Вдохновение» – Департамент по делам семьи, молодежи и спорта городского совета и Харьковский городской центр досуга молодежи.