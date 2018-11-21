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21.11.2018  12:40   

В Харькове появилась аллея деревьев счастья

20 катальп высадили на территории между жилыми домами по ул. Грицевца, 28, 28-а и общеобразовательной школой №157.


city.kharkov.ua

В Индустриальном районе высадили аллею катальп

В акции приняли участие учащиеся 11-го класса школы и работники коммунальных служб района.

Большие ярко-зеленые листья катальп похожи на сердца и образуют крону в виде плотного купола.

Род растений относится к семейству Бигнониевые.

В природе оно растет на просторах Северной Америки, Китая и Японии.

В культуре ее высота составляет 5-6 м, хотя в природе старые деревья вырастают и до 35 м.

В Администрации Индустриального района отметили, что для будущих выпускников это мероприятие символично.

«Листья этих экзотических деревьев похожи на сердца, и это очень символично, ведь сердце каждого выпускника навсегда остается в родной школе. Аллея катальп  будет  радовать  своей красотой не только учащихся школы, но и жителей всего микрорайона», - отметили в райадминистрации.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  деревья счастья, аллея, харьков
 
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