В Харькове появилась аллея деревьев счастья

20 катальп высадили на территории между жилыми домами по ул. Грицевца, 28, 28-а и общеобразовательной школой №157.
В Индустриальном районе высадили аллею катальп
В акции приняли участие учащиеся 11-го класса школы и работники коммунальных служб района.
Большие ярко-зеленые листья катальп похожи на сердца и образуют крону в виде плотного купола.
Род растений относится к семейству Бигнониевые.
В природе оно растет на просторах Северной Америки, Китая и Японии.
В культуре ее высота составляет 5-6 м, хотя в природе старые деревья вырастают и до 35 м.
В Администрации Индустриального района отметили, что для будущих выпускников это мероприятие символично.
«Листья этих экзотических деревьев похожи на сердца, и это очень символично, ведь сердце каждого выпускника навсегда остается в родной школе. Аллея катальп будет радовать своей красотой не только учащихся школы, но и жителей всего микрорайона», - отметили в райадминистрации.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
влажн.:
давл.:
ветер: