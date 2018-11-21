21.11.2018 15:47

В Харькове на форуме обсудят, как улучшить предоставление админуслуг

Региональный форум пройдет в Первой столице 22 ноября.



city.kharkov.ua

Региональный форум с целью форматирования предложений о изменениях в национально законодательстве для совершенствования предоставления административных услуг пройдет завтра, 22 ноября, в гостинице «Харьков» (пл. Свободы, 7).



Форум проводит Всеукраинская общественная организация «Ассоциация центров предоставления административных услуг» при содействие Комитета верховной рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления. В форуме примут участие представители органов местного самоуправления, центральных органов исполнительной власти, верховной рады Украины, академических учреждений и высших учебных заведений, международных организаций, украинские и международные эксперты.



В шести группах будут рассмотрены следующие блоки: регистрация имущественных прав и земельные вопросы; регистрация юридических, физических лиц-предпринимателей и гражданских сообществ; регистрация места жительства; регистрация актов гражданского состояния; услуги Миграционное службы; социальные вопросы.



Начало форума - в 10:00.



Отметим, такие региональные форумы в течение ноября-декабря пройдут также в Николаеве, Запорожье и Львове. Региональные встречи проводятся в рамках реализации шведско-украинского проекта Академии Фольке Бернадотта «Местное самоуправление и верховенство права в Украине» (при финансовой поддержке Швеции).