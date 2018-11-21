В Харькове на форуме обсудят, как улучшить предоставление админуслуг

Региональный форум пройдет в Первой столице 22 ноября.
Региональный форум с целью форматирования предложений о изменениях в национально законодательстве для совершенствования предоставления административных услуг пройдет завтра, 22 ноября, в гостинице «Харьков» (пл. Свободы, 7).
Форум проводит Всеукраинская общественная организация «Ассоциация центров предоставления административных услуг» при содействие Комитета верховной рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления. В форуме примут участие представители органов местного самоуправления, центральных органов исполнительной власти, верховной рады Украины, академических учреждений и высших учебных заведений, международных организаций, украинские и международные эксперты.
В шести группах будут рассмотрены следующие блоки: регистрация имущественных прав и земельные вопросы; регистрация юридических, физических лиц-предпринимателей и гражданских сообществ; регистрация места жительства; регистрация актов гражданского состояния; услуги Миграционное службы; социальные вопросы.
Начало форума - в 10:00.
Отметим, такие региональные форумы в течение ноября-декабря пройдут также в Николаеве, Запорожье и Львове. Региональные встречи проводятся в рамках реализации шведско-украинского проекта Академии Фольке Бернадотта «Местное самоуправление и верховенство права в Украине» (при финансовой поддержке Швеции).
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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