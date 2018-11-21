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21.11.2018  15:47   

В Харькове на форуме обсудят, как улучшить предоставление админуслуг

Региональный форум пройдет в Первой столице 22 ноября.


city.kharkov.ua

Региональный форум с целью форматирования предложений о изменениях в национально законодательстве для совершенствования предоставления административных услуг пройдет завтра, 22 ноября, в гостинице «Харьков» (пл. Свободы, 7).

 Форум проводит Всеукраинская общественная организация «Ассоциация центров предоставления административных услуг» при содействие Комитета верховной рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.  В форуме примут участие представители органов местного самоуправления, центральных органов исполнительной власти, верховной рады Украины, академических учреждений и высших учебных заведений, международных организаций, украинские и международные эксперты.

 В шести группах будут рассмотрены следующие блоки: регистрация имущественных прав и земельные вопросы;  регистрация юридических, физических лиц-предпринимателей и гражданских сообществ;  регистрация места жительства;  регистрация актов гражданского состояния;  услуги Миграционное службы;  социальные вопросы.

 Начало форума - в 10:00.

 Отметим, такие региональные форумы в течение ноября-декабря пройдут также в Николаеве, Запорожье и Львове.  Региональные встречи проводятся в рамках реализации шведско-украинского проекта Академии Фольке Бернадотта «Местное самоуправление и верховенство права в Украине» (при финансовой поддержке Швеции).

Источник:   Городской совет
 Тэги:  форум, админуслуги, харьков
 
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