21.11.2018 16:50

Харьковские слоны Тенди и Ауна по-своему отметили международный День приветствий (ВИДЕО)

Всемирный день приветствий отмечается ежегодно 21 ноября, и Харьковский зоопарк не остался в стороне, рассказав на своей странице о самых оригинальных приветствиях животных.



://zoo.kharkov.ua

Этот праздник в 1973 году придумали два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак во время холодной войны. Это был своеобразный знак протеста в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. Братья отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. И хотя у каждого народа есть свой язык и свои обычаи, тем не менее, обычай приветствовать друг друга везде, по сути, одинаков.

Ученые считают, что люди на земле говорят более чем на двух тысячах языков.

У животных же языков гораздо больше: их столько же, сколько видов животных на земле – почти у каждого вида свой способ общения.

Например, аист коммуницирует щелкая клювом: иногда громко, иногда потише, иногда часто, иногда редко.

Некоторые птицы при полете издают особый свист. Свист этот – опознавательный знак и сородичи его прекрасно понимают.

Если говорить о самых крупных млекопитающих – слонах: встреча особей из одного семейства сопровождается церемонией приветствия, которая продолжается иногда до 10 минут.

При этом слоны издают громкие крики, переплетают хоботы и скрещивают бивни, а так же хлопают ушами.

Как видим, коммуникация и, в частности, приветствия – это важный аспект жизни для всего живого.