Харьковские слоны Тенди и Ауна по-своему отметили международный День приветствий (ВИДЕО)

Всемирный день приветствий отмечается ежегодно 21 ноября, и Харьковский зоопарк не остался в стороне, рассказав на своей странице о самых оригинальных приветствиях животных.
Этот праздник в 1973 году придумали два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак во время холодной войны. Это был своеобразный знак протеста в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. Братья отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. И хотя у каждого народа есть свой язык и свои обычаи, тем не менее, обычай приветствовать друг друга везде, по сути, одинаков.
Ученые считают, что люди на земле говорят более чем на двух тысячах языков.
У животных же языков гораздо больше: их столько же, сколько видов животных на земле – почти у каждого вида свой способ общения.
Например, аист коммуницирует щелкая клювом: иногда громко, иногда потише, иногда часто, иногда редко.
Некоторые птицы при полете издают особый свист. Свист этот – опознавательный знак и сородичи его прекрасно понимают.
Если говорить о самых крупных млекопитающих – слонах: встреча особей из одного семейства сопровождается церемонией приветствия, которая продолжается иногда до 10 минут.
При этом слоны издают громкие крики, переплетают хоботы и скрещивают бивни, а так же хлопают ушами.
Как видим, коммуникация и, в частности, приветствия – это важный аспект жизни для всего живого.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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