Число харьковчан продолжает снижаться

Об этом говорит статистика.
По состоянию на 1 октября в Харьковской области живет 2,6 млн.чел., что на 12 тыс. 916 человек меньше, чем в начале года.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.
В январе-сентябре в Харьковской области родилось 14 тыс. 997 младенцев, что на 7,9% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.
Зарегистрировано 31 тыс. 78 умерших, что на 1,8% больше.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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