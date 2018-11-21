21.11.2018 16:49

Число харьковчан продолжает снижаться

Об этом говорит статистика.



lb.ua

По состоянию на 1 октября в Харьковской области живет 2,6 млн.чел., что на 12 тыс. 916 человек меньше, чем в начале года.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.



В январе-сентябре в Харьковской области родилось 14 тыс. 997 младенцев, что на 7,9% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.



Зарегистрировано 31 тыс. 78 умерших, что на 1,8% больше.