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21.11.2018  16:49   

Число харьковчан продолжает снижаться

Об этом говорит статистика.


lb.ua

По состоянию на 1 октября в Харьковской области живет 2,6 млн.чел., что на 12 тыс. 916 человек меньше, чем в начале года.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

В январе-сентябре в Харьковской области родилось 14 тыс. 997 младенцев, что на 7,9% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.

Зарегистрировано 31 тыс. 78 умерших, что на 1,8% больше.

Источник:   SQ
 Тэги:  снижается число, население, харьков
 
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