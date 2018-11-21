21.11.2018 17:45

Праздничными услугами кабельного ТВ воспользуются более 25 000 жителей Харьковщины

К 21 ноября, Всемирному дню Телевидения, региональные статистики подсчитали официальное количество пользователей кабельного ТВ.



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В марте 1998 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения в ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума в 1996 году.

Государствам было предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, экономическое и социальное развитие и расширение культурного обмена.

Число абонентов кабельного телевидения на Харьковщине, по данным официальной статистики, на 1 октября 2018 составил 25,6 тыс.ед, почти все абоненты (99,6%) - население городов.

Как сообщал ГД, с 1 января для этой категории харьковчан приготовлен отдельный подарок. Абонентская плата может вырасти на 15-40 процентов в зависимости от региона, набора каналов и различных экономических показателей деятельности провайдеров.

По данным Госстата, за первое полугодие 2018 года средняя стоимость кабельного и цифрового телевидения на одного пользователя составляла около 72 гривен.

Однако тарифы продолжают расти из-за повышения платы за использование прав на интеллектуальную собственность, необходимость увеличения заработной платы работникам и платы за электроэнергию.

Количество любителей телепередач эфирного и спутникового ТВ официальной статистике подсчитать сложнее. А именно они составляют большую часть жителей региона.