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21.11.2018  19:50   

Холодногорский район: спасатели провели «час безопасности» в детском саду

21 ноября в рамках проведения Недели безопасности жизнедеятельности инспекторы Холодногорского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области посетили воспитательный час в Харьковский дошкольного учебного заведения № 357 на ул. Кандаурова, 45.


://kharkiv.dsns.gov.ua

Во время мероприятия спасатели в игровой форме напомнили детям правила пожарной безопасности в быту и о том, что нельзя играть со спичками, зажигалками и свечами. 

Отметили, что им еще нельзя самостоятельно включать электрические приборы, а также пользоваться ими без присмотра взрослых. 

Каждый малыш получил цветную памятник на противопожарную тематику. 

А с персоналом заведения спасатели провели инструктаж по вопросам пожарной и техногенной безопасности и отработали план эвакуации детей на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  спасатель, харьков, безопасность, детский сад
 
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