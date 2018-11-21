Холодногорский район: спасатели провели «час безопасности» в детском саду

21 ноября в рамках проведения Недели безопасности жизнедеятельности инспекторы Холодногорского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области посетили воспитательный час в Харьковский дошкольного учебного заведения № 357 на ул. Кандаурова, 45.
Во время мероприятия спасатели в игровой форме напомнили детям правила пожарной безопасности в быту и о том, что нельзя играть со спичками, зажигалками и свечами.
Отметили, что им еще нельзя самостоятельно включать электрические приборы, а также пользоваться ими без присмотра взрослых.
Каждый малыш получил цветную памятник на противопожарную тематику.
А с персоналом заведения спасатели провели инструктаж по вопросам пожарной и техногенной безопасности и отработали план эвакуации детей на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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