21.11.2018 19:50

Холодногорский район: спасатели провели «час безопасности» в детском саду

21 ноября в рамках проведения Недели безопасности жизнедеятельности инспекторы Холодногорского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области посетили воспитательный час в Харьковский дошкольного учебного заведения № 357 на ул. Кандаурова, 45.



://kharkiv.dsns.gov.ua

Во время мероприятия спасатели в игровой форме напомнили детям правила пожарной безопасности в быту и о том, что нельзя играть со спичками, зажигалками и свечами.

Отметили, что им еще нельзя самостоятельно включать электрические приборы, а также пользоваться ими без присмотра взрослых.

Каждый малыш получил цветную памятник на противопожарную тематику.

А с персоналом заведения спасатели провели инструктаж по вопросам пожарной и техногенной безопасности и отработали план эвакуации детей на случай возникновения чрезвычайной ситуации.