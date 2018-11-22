Как в Харьков отметил День Достоинства и Свободы

21 ноября в Харьковской облгосадминистрации состоялось открытие и освящение мемориальной доски патриотам, которые защитили область в 2014 году.
Участие в мероприятии приняли представители общественности, ветераны АТО и ООС, духовенство.
Открытие мемориальной доски патриотам, которые отстояли область от российских захватчиков в 2014 году, - инициатива общественности, которую поддержало руководство области, отметили в ХОГА.
«Эта инициатива объединила всех - общественность, власть, духовенство Харьковщины. Это единство является очень важным. Ведь помним, как Президент сказал, что «выстоит Харьков - выстоит вся Украина». Так и произошло. Все харьковчане-патриоты приложили усилия для того, чтобы Харьковщина выстояла. И я убежден, что впереди у нас еще много побед, которые станут результатом нашей совместной работы», - сказал заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.
А в 18.00 участники харьковского Евромайдана и патриотическое сообщество по традиции времен Революции Достоинства собрались возле памятника Тарасу Шевченко.
На митинге присутствовали общественные активисты, волонтеры, родные харьковчан - Героев Небесной Сотни, ветераны АТО и ООС.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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