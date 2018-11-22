Главная Новости Общество В фестивале национальных культур приняли участие представители более 20 национальностей (ФОТО)
22.11.2018  09:19   

В фестивале национальных культур приняли участие представители более 20 национальностей (ФОТО)

Гала-концерт XII Городского фестиваля национальных культур «Харьков - наш дом» прошел 21 ноября во Дворце студентов НТУ «ХПИ».


// city.kharkov.ua

В концерте приняли участие творческие коллективы более 20 национально-культурных объединений, которые исполнили традиционные танцевальные и музыкальные композиции своих стран.

Перед началом концерта депутат Харьковского городского совета, председатель постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Ольга Чичина поблагодарила представителей диаспор за активную жизненную позицию.

«Все вы - значимая и важная часть населения нашего города. Спасибо вам за мир, многокультурность, толерантность, за яркие события и мероприятия, которые вы проводите. Этот фестиваль уже в который раз доказывает, что в Харькове спокойно уживаются разные народности, и это нужно ценить», - отметила Ольга Чичина.

За активное участие в фестивале «Харьков - наш дом» представители национально-культурных объединений получили награды.

Справка. На территории Харьковской области проживают представители более 100 национальностей и народностей. Наиболее многочисленные национальности - украинцы, русские, белорусы, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины и татары. В Харькове зарегистрировано свыше 70 национально-культурных объединений, деятельность которых охватывает более 25% населения города.

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.11 Общество Воспитанники харьковских спецшкол приняли участие в фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями (ФОТО) 13.11 Спорт На Салтовке сразятся бойцы ММА, боксеры и тайцы 25.10 Культура и Туризм На крупнейшем кинофестивале восточной Украины покажут четыре харьковских премьеры
 
 

Видео

Пятая годовщина Революции Достоинства: как все начиналось в Харькове
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 