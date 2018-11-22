22.11.2018 09:19

В фестивале национальных культур приняли участие представители более 20 национальностей (ФОТО)

Гала-концерт XII Городского фестиваля национальных культур «Харьков - наш дом» прошел 21 ноября во Дворце студентов НТУ «ХПИ».



// city.kharkov.ua

В концерте приняли участие творческие коллективы более 20 национально-культурных объединений, которые исполнили традиционные танцевальные и музыкальные композиции своих стран.

Перед началом концерта депутат Харьковского городского совета, председатель постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Ольга Чичина поблагодарила представителей диаспор за активную жизненную позицию.



«Все вы - значимая и важная часть населения нашего города. Спасибо вам за мир, многокультурность, толерантность, за яркие события и мероприятия, которые вы проводите. Этот фестиваль уже в который раз доказывает, что в Харькове спокойно уживаются разные народности, и это нужно ценить», - отметила Ольга Чичина.



За активное участие в фестивале «Харьков - наш дом» представители национально-культурных объединений получили награды.



Справка. На территории Харьковской области проживают представители более 100 национальностей и народностей. Наиболее многочисленные национальности - украинцы, русские, белорусы, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины и татары. В Харькове зарегистрировано свыше 70 национально-культурных объединений, деятельность которых охватывает более 25% населения города.