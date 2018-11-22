Харьковчане стали в два раза реже обращаться за субсидиями

В октябре 2018 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 47,3 тыс. семей Харьковщины.
За субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе-октябре 2018 обратилось 231,4 тыс. домохозяйств, что в 2,2 раза меньше, чем в январе-октябре 2017
При этом на домохозяйства в городах приходилось 82,7% таких обращений, в сельской местности - 17,3%.
Примерно в том же порядке уменьшилось число получателей субсидий
С начала года назначены субсидии 268,81 тыс. семьям, из них в городских поселениях - 221,9 тыс. хозяйств, в сельской местности - 46,9 тыс.
По сравнению с соответствующим периодом 2017 количество таких домохозяйств уменьшилась в 2,1 раза.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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