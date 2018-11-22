22.11.2018 16:05

Харьковчане стали в два раза реже обращаться за субсидиями

В октябре 2018 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 47,3 тыс. семей Харьковщины.



://radiotrek.rv.ua

За субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе-октябре 2018 обратилось 231,4 тыс. домохозяйств, что в 2,2 раза меньше, чем в январе-октябре 2017

При этом на домохозяйства в городах приходилось 82,7% таких обращений, в сельской местности - 17,3%.

Примерно в том же порядке уменьшилось число получателей субсидий

С начала года назначены субсидии 268,81 тыс. семьям, из них в городских поселениях - 221,9 тыс. хозяйств, в сельской местности - 46,9 тыс.

По сравнению с соответствующим периодом 2017 количество таких домохозяйств уменьшилась в 2,1 раза.