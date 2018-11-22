Главная Новости Общество Харьковчане стали в два раза реже обращаться за субсидиями
22.11.2018  16:05   

Харьковчане стали в два раза реже обращаться за субсидиями

В октябре 2018 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 47,3 тыс. семей Харьковщины.


://radiotrek.rv.ua

За субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе-октябре 2018 обратилось 231,4 тыс. домохозяйств, что в 2,2 раза меньше, чем в январе-октябре 2017

При этом на домохозяйства в городах приходилось 82,7% таких обращений, в сельской местности - 17,3%.

Примерно в том же порядке уменьшилось число получателей субсидий

С начала года назначены субсидии 268,81 тыс. семьям, из них в городских поселениях - 221,9 тыс. хозяйств, в сельской местности - 46,9 тыс.

По сравнению с соответствующим периодом 2017 количество таких домохозяйств уменьшилась в 2,1 раза.

Источник:   ГУ Статистика в Харьковской области
 Тэги:  субсидия, харьков, статистика, обращение, бюджет
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.11 Общество Средняя субсидия в октябре 2018 почти в 1,9 раз больше прошлогодней 20.11 Власть Семьи «заробитчан» могут остаться без субсидий 07.11 ЖКХ Если в платежке за октябрь отсутствует субсидия, рекомендовано платить обязательный платеж за сентябрь
 
 

Видео

Пятая годовщина Революции Достоинства: как все начиналось в Харькове
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 