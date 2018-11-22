22.11.2018 17:05

Средняя субсидия в октябре 2018 почти в 1,9 раз больше прошлогодней

С начала года семьям Харьковщиины было перечислено субсидий на 3,7 млрд грн – в среднем по 419 грн 20 коп. на каждую.



Фото MyKharkov.info

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-октябре 2018 составляла 79,6 млн.грн (в городских поселениях - 70,7 млн.грн, в сельской местности - 8,9 млн.грн).

В соответствующем периоде 2017 года было назначено 211,6 млн.грн (в городских поселениях - 184,4 млн.грн, в сельской местности - 27,2 млн.грн). Уменьнение валовых выплат по субсидиям связано с уменшьшением более чем в 2 раза количества субсидиантов.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в октябре 2018 увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 в 1,9 раза и составил 419,2 грн.

Сумма перечисленных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг организациям, предоставляющим услуги, в январе-октябре 2018 составляла 3 702,7 млн.грн (в городских поселениях - 3 062,5 млн.грн, в сельской местности - 640,2 млн.грн), что на 7,1% больше, чем в январе-октябре 2017

Задолженность бюджетов по субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг перед организациями, предоставляющими домохозяйствам жилищно-коммунальные услуги, на конец октября 2018 составила 467,7 млн.грн.