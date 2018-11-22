Средняя субсидия в октябре 2018 почти в 1,9 раз больше прошлогодней

С начала года семьям Харьковщиины было перечислено субсидий на 3,7 млрд грн – в среднем по 419 грн 20 коп. на каждую.
Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-октябре 2018 составляла 79,6 млн.грн (в городских поселениях - 70,7 млн.грн, в сельской местности - 8,9 млн.грн).
В соответствующем периоде 2017 года было назначено 211,6 млн.грн (в городских поселениях - 184,4 млн.грн, в сельской местности - 27,2 млн.грн). Уменьнение валовых выплат по субсидиям связано с уменшьшением более чем в 2 раза количества субсидиантов.
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в октябре 2018 увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 в 1,9 раза и составил 419,2 грн.
Сумма перечисленных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг организациям, предоставляющим услуги, в январе-октябре 2018 составляла 3 702,7 млн.грн (в городских поселениях - 3 062,5 млн.грн, в сельской местности - 640,2 млн.грн), что на 7,1% больше, чем в январе-октябре 2017
Задолженность бюджетов по субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг перед организациями, предоставляющими домохозяйствам жилищно-коммунальные услуги, на конец октября 2018 составила 467,7 млн.грн.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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