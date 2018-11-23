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23.11.2018  14:14   

Преподаватели харьковских общеобразовательных школ прошли специализированный курс в духовной семинарии (ФОТО)

22 ноября 2018 на базе ХДС состоялся семинар-конференция учителей общеобразовательных школ Харьковской области, преподающих факультативный курс «Православная культура Слобожанщины».


://eparchia.kharkov.ua

Перед началом конференции были зачитаны приветственные послания от духовных и светских руководителей региона. После этого лучшие из учителей были награждены грамотами митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия. 

Первым доклад был зачитан секретарем ученого совета, преподавателем Харьковской духовной семинарии архимандритом Владимиром (Швецом) на тему «История развития Православной Церкви в Харьковской области во второй половине ХХ века. Исторические фигуры в Православной Церкви на Слобожанщине в ХХ веке ». 

Подытожил семинар преподаватель ХДС протоиерей Федор Воскобойников. 

Его выступление на тему «Православная духовная музыка. Духовные традиции Слобожанщины » сопровождались демонстрацией аудио- и видеоматериалов. 

В конце присутствующим было выданы сертификаты об участии в семинаре.

 

 

 

Источник:   Харьковская Епархия
 Тэги:  преподаватель, харьков, православный, история, культура, музыка
 
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