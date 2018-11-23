Преподаватели харьковских общеобразовательных школ прошли специализированный курс в духовной семинарии (ФОТО)

22 ноября 2018 на базе ХДС состоялся семинар-конференция учителей общеобразовательных школ Харьковской области, преподающих факультативный курс «Православная культура Слобожанщины».
Перед началом конференции были зачитаны приветственные послания от духовных и светских руководителей региона. После этого лучшие из учителей были награждены грамотами митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия.
Первым доклад был зачитан секретарем ученого совета, преподавателем Харьковской духовной семинарии архимандритом Владимиром (Швецом) на тему «История развития Православной Церкви в Харьковской области во второй половине ХХ века. Исторические фигуры в Православной Церкви на Слобожанщине в ХХ веке ».
Подытожил семинар преподаватель ХДС протоиерей Федор Воскобойников.
Его выступление на тему «Православная духовная музыка. Духовные традиции Слобожанщины » сопровождались демонстрацией аудио- и видеоматериалов.
В конце присутствующим было выданы сертификаты об участии в семинаре.
По возможности посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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