23.11.2018 16:11

OpenKids готовят магическое шоу

Участницы популярной тинейджерской группы OpenKids Анна Музафарова, Ангелина Романовская и Юлия Гамалий в студии программы «Утро с Интером» рассказали о предстоящем сольном концерте, о конкуренции в коллективе и об уроках магии.



// inter.ua

Этим девушкам сейчас от 15 до 18 лет, а они уже несколько лет собирают на своих концертах тысячи поклонников по всей Украине и даже за границей. Их клипы бьют рекорды по просмотрам в Интернете. И наравне со взрослыми звездами их номинируют на престижные музыкальные премии.

В интервью ведущей Ирине Юсуповой участницы группы OpenKids признались, что проводят вместе очень много времени и уже стали друг для друга не просто подругами, а практически сестрами. И подчеркивают: никакой конкуренции у них в коллективе нет и ссор не бывает. «В отношениях у нас все хорошо, – говорит Анна Музафарова. – Если бы мы ссорились, не было бы сплоченного коллектива, и это сказывалось бы на нашей работе». Даже творческих споров в группе не бывает:кому какую строчку петь или где стоять на сцене во время выступления, решает их продюсер.

Также юные звезды признались, что совмещать творческую деятельность и учебу непросто. Во время концертных туров приходится пропускать занятия. Но сейчас девушки в Киеве и стараются каждый день ходить на учебу. Группа OpenKids готовится к большому сольному концерту, который пройдет в столице в эту субботу, 24 ноября, в 19:00 в концертном зале StereoPlaza. «Это будет не просто танцевально-вокальное шоу, это будет Magicshow, – рассказала Анна Музафарова. – Будем с девчонками фокусы показывать. Это что-то новое для нас. Должно получиться очень круто. Также это будет немного мотивационное шоу. Хочется, чтобы зрители после нашего концерта вышли заряженными, вдохновленными и хотели творить».

Какие именно фокусы и трюки они будут показывать, девушки держат в секрете. Все это поклонники группы смогут увидеть в эту субботу на MagicshowOpenKids.

Группа OpenKids также постоянные участники благотворительного аукциона «Интер – детям». В этот раз они пришли в студию «Утра с Интром» с новым лотом. «Мы принесли ОК ВОХ с сувенирами от OpenKids, – рассказала Ангелина Романовская. – Внутри футболка, плакат, ручка, шапка, блокнот, браслет и постер с автографами всех участниц».

Эксклюзивный подарок от OpenKids уже можно купить на сайте deti.inter.ua. Как и другие уникальные лоты от звезд: виниловую пластинку «Звучит» с автографом MONATIK, японские статуэтки от народной артистки Украины Ирины Билык, дизайнерское худи от Светланы Тарабаровой, олимпийскую тренировку с Лилией Подкопаевой, урок вокального и сценического мастерства от дуэта «Анна-Мария». Выкупая лоты на благотворительном онлайн-аукционе «Интер – детям», вы не только приобретаете уникальный подарок для себя или близкого человека, но и принимаете участие в большом и важном деле. Все вырученные от продажи лотов средства пойдут на ремонт и оснащение палаты для трансплантации костного мозга для детского отделения Национального института рака. Присоединяйтесь! Делать добро легко. Вместе мы можем спасать детские жизни!