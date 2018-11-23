23.11.2018 16:40

Харьковский Анти-день сурка (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники регионального зоопарка решили изменить модной традиции и напомнить о харьковских сурках не только для встречи весны, а в преддверии зимних холодов



//zoo.kharkov.ua

23 ноября на своей странице Зоопарк разместил оригинальные фото и видео о байбаке – степном сурке, которого можно увидеть на территории Харьковской области.

В нашем регионе зверек поселяется колониями, включающими до десятка семей. Каждая семья располагает глубокой норой с несколькими входами и спальной камерой. Есть даже туалеты! На территории колонии всегда имеются неглубокие норы, которые служат аварийным убежищем на случай внезапного появления врага.

Один или несколько сурков всегда остаются у входа в нору, где на задних лапах просматривают территорию поля на наличие хищников или человека. В случае обнаружения последних, часовые тут же подают сигнал пронзительным свистом, после которого вся стая устремляется к своим норам.

Природных врагов у сурков немного. Волку или бродячей собаке нелегко застать этих бдительных животных врасплох. Лисица более опасна для молодых особей. Единственные, кто регулярно взимает дань с колоний сурков, это крупные орлы с весны до осени. Зимой для них опасен степной хорь. В зимнем оцепенении байбаки беспомощны перед этим хищником, который проникает в их подземные убежища. Реакция сурка на человека неоднозначна: с одной стороны, человек представляет для них опасность, с другой же — сильный интерес.

Опасность, связанная с человеком, а именно тотальная распашка степей и неумеренная охота ради меха, мяса и жира привели к тому, что на обширных пространствах байбак исчез совершенно, а в ряде мест стал редким. Так что будущее этого симпатичного зверька целиком и полностью зависит от доброжелательного отношения к нему населения Харьковщины и различных природоохранных мер.