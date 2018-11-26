В Харькове подготовили обращение к правительству для поддержки семей

Обращение к центральным органам власти с предложением внести ряд изменений в законодательство Украины для развития института семьи подготовили в Харькове.
Документ будет направлен Президенту Украины, Председателю Верховной Рады, Премьер-министру Украины, руководителям парламентских фракций и комитетов. Предложения были подготовлены по итогам I-го Международного СоциоФорума «Тенденции развития семьи в условиях современного общества».
Сегодня, 26 ноября, в пресс-центре Харьковского городского совета обращение представили заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, председатель правления общественной организации «Ми небайдужі», соорганизатор форума Вячеслав Федорков и заместитель начальника отдела Управления инновационного развития и имиджевых проектов городского совета Елена Старченко.
Как сообщил Вячеслав Федорков, итоговое обращение к правительству отражает проблемы семьи, вопросы ее безопасности, а также ответственного родительства.
Светлана Горбунова-Рубан отметила, что институт семьи ослаблен из-за многих факторов. В частности, в обществе становится нормой гражданский брак, из-за желания получать пособие на детей родители не регистрируют свои отношения, растет количество случаев нарушения прав детей в таких семьях.
«Каждый день мне на стол ложатся два-три извещения о том, что с ребенком жестоко обращаются - то маленького ребенка нашли на улице одного, без присмотра, то в лечебное учреждение поступил избитый ребенок. Есть проблемы, связанные с внутрисемейным, гендерным насилием», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.
Чтобы решить ряд этих и других проблем в жизни семей, участники форума приняли обращение, которое в ближайшее время направят центральным органам власти. В документе, в частности, предлагается: ввести институт Уполномоченного Президента Украины по вопросам семьи; пересмотреть статус одиноких матерей и отцов; ввести в школах и вузах образовательные программы по подготовке к жизни в браке; ввести обязательную экспертизу образовательного конвента с целью недопущения примеров домашнего насилия, насилия и/или дискриминации по признакам пола, семейного положения; усилить информационно-просветительскую работу, чтобы научить детей самостоятельно налаживать отношения с друзьями, с пониманием и уважением относиться к себе и окружающим; ввести знаки отличия и поощрения за ответственное родительство; оказывать общественным организациям государственное финансирование для реализации программ по формированию у молодежи понимания ответственного отцовства и программ для обидчиков, совершивших домашнее насилие. Также предалагется ежегодно проводить парламентские слушания и открытые заседания Кабинета Министров Украины по обсуждению вопросов развития и укрепления института семьи; рекомендовать Верховной Раде Украины ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями.
Светлана Горбунова-Рубан отметила, что со своей стороны городская власть проводит большую социальную работу – в районах созданы группы, которые оперативно реагируют на сообщения о нарушении прав детей и выезжают на место происшествия, работают Центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия в семье, территориальные центры предоставления социальных услуг, проводятся мероприятия и акции, популяризирующие семейные ценности.
Напомним, что Международный СоциоФорум «Тенденции развития семьи в условиях современного общества» проходил в Харькове в начале ноября. В нем приняли участие представители Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA), Детского фонда ООН (UNICEF), Немецкой федеральной компании международного сотрудничества (GIZ), Канадской полицейской миссии в Украине, Национальной академии наук Украины, почетные консульства иностранных государств, представители исполнительных органов и депутатского корпуса местного самоуправления, Национальной полиции Украины, негосударственных общественных объединений, научного и преподавательского сообщества.
Проект проведения форума стал одним из победителей Городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов. Его организаторами выступили общественная организация «Ми небайдужі» и Управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.
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