26.11.2018 15:46

В Харькове подготовили обращение к правительству для поддержки семей

Обращение к центральным органам власти с предложением внести ряд изменений в законодательство Украины для развития института семьи подготовили в Харькове.



city.kharkov.ua

Документ будет направлен Президенту Украины, Председателю Верховной Рады, Премьер-министру Украины, руководителям парламентских фракций и комитетов. Предложения были подготовлены по итогам I-го Международного СоциоФорума «Тенденции развития семьи в условиях современного общества».



Сегодня, 26 ноября, в пресс-центре Харьковского городского совета обращение представили заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, председатель правления общественной организации «Ми небайдужі», соорганизатор форума Вячеслав Федорков и заместитель начальника отдела Управления инновационного развития и имиджевых проектов городского совета Елена Старченко.



Как сообщил Вячеслав Федорков, итоговое обращение к правительству отражает проблемы семьи, вопросы ее безопасности, а также ответственного родительства.



Светлана Горбунова-Рубан отметила, что институт семьи ослаблен из-за многих факторов. В частности, в обществе становится нормой гражданский брак, из-за желания получать пособие на детей родители не регистрируют свои отношения, растет количество случаев нарушения прав детей в таких семьях.



«Каждый день мне на стол ложатся два-три извещения о том, что с ребенком жестоко обращаются - то маленького ребенка нашли на улице одного, без присмотра, то в лечебное учреждение поступил избитый ребенок. Есть проблемы, связанные с внутрисемейным, гендерным насилием», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



Чтобы решить ряд этих и других проблем в жизни семей, участники форума приняли обращение, которое в ближайшее время направят центральным органам власти. В документе, в частности, предлагается: ввести институт Уполномоченного Президента Украины по вопросам семьи; пересмотреть статус одиноких матерей и отцов; ввести в школах и вузах образовательные программы по подготовке к жизни в браке; ввести обязательную экспертизу образовательного конвента с целью недопущения примеров домашнего насилия, насилия и/или дискриминации по признакам пола, семейного положения; усилить информационно-просветительскую работу, чтобы научить детей самостоятельно налаживать отношения с друзьями, с пониманием и уважением относиться к себе и окружающим; ввести знаки отличия и поощрения за ответственное родительство; оказывать общественным организациям государственное финансирование для реализации программ по формированию у молодежи понимания ответственного отцовства и программ для обидчиков, совершивших домашнее насилие. Также предалагется ежегодно проводить парламентские слушания и открытые заседания Кабинета Министров Украины по обсуждению вопросов развития и укрепления института семьи; рекомендовать Верховной Раде Украины ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что со своей стороны городская власть проводит большую социальную работу – в районах созданы группы, которые оперативно реагируют на сообщения о нарушении прав детей и выезжают на место происшествия, работают Центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия в семье, территориальные центры предоставления социальных услуг, проводятся мероприятия и акции, популяризирующие семейные ценности.



Напомним, что Международный СоциоФорум «Тенденции развития семьи в условиях современного общества» проходил в Харькове в начале ноября. В нем приняли участие представители Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA), Детского фонда ООН (UNICEF), Немецкой федеральной компании международного сотрудничества (GIZ), Канадской полицейской миссии в Украине, Национальной академии наук Украины, почетные консульства иностранных государств, представители исполнительных органов и депутатского корпуса местного самоуправления, Национальной полиции Украины, негосударственных общественных объединений, научного и преподавательского сообщества.



Проект проведения форума стал одним из победителей Городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов. Его организаторами выступили общественная организация «Ми небайдужі» и Управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.